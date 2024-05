Steam vi regala un Warhammer gratis, ma avete una settimana

Anche oggi Steam vi offre la possibilità di aggiungere al vostro account un nuovo gioco totalmente gratis, che resterà vostro per sempre senza dover spendere nemmeno un centesimo.

Questa volta lo store di casa Valve ha deciso di proporvi uno strategico molto speciale: si tratta di Warhammer 40,000: Gladius Relics of War, adattamento videoludico della celebre serie ideata da Games Workshop (trovate tanti prodotti dedicati su Amazon).

Relics of War ci porterà sul pianeta Gladius Prime, oggi noto per essere unicamente un mondo pieno di terrificanti e brutali guerre: in questo gioco strategico 4X a turni potrete scegliere tra una delle quattro fazioni più iconiche di Warhammer (Astra Militarum, Space Marine, Orki e Necron), ognuna delle quali possiede uno stile di gioco unico.

Dovrete riuscire a costruire un impero in grado di produrre un esercito che possa spazzare via tutti i vostri nemici, giocando sia da soli contro una IA agguerrita oppure insieme ai vostri amici, anche in cooperativa.

Warhammer 40,000: Gladius Relics of War viene normalmente proposto al prezzo di 40,86€, ma solo fino al 30 maggio 2024 potrete farlo vostro totalmente gratis.

Non dovete fare altro che dirigervi alla seguente pagina ufficiale e fare clic sul pulsante "Aggiungi all'account": in pochi istanti, l'operazione verrà completata con successo e potrete godervi il vostro nuovo gioco gratuito.

Ovviamente non sarà necessario fare alcun tipo di acquisto, ma solo assicurarvi di avere un account su Steam: una volta riscattato, il titolo resterà vostro per sempre e potrete scaricarlo e giocarci senza limiti di tempo.

Vi auguriamo dunque buona fortuna e buon divertimento nell'universo di Warhammer 40,000: che possiate lasciare la vostra impronta su Gladius Prime. Nel frattempo, se siete interessati a saperne di più, vi lasciamo alla nostra recensione.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che siete ancora in tempo per riscattare un altro gioco gratis su Steam: potete aggiungere al vostro account un divertente puzzle game riscattandolo entro il 27 maggio.