La serie TV di Fallout potrebbe durante un bel po'

Lo show televisivo di Fallout non ha deluso critica e pubblico, tanto che già si pensa alle stagioni successive alla seconda.

Lasciando da parte i videogiochi come Fallout 76 (che trovate su Amazon in una speciale edizione esclusiva) e non solo, la serie TV Prime Video è risultata essere ottima sotto ogni aspetto.

E se la seconda stagione di Fallout è stata confermata, a quanto pare è tempo di guardare già oltre.

Come riportato anche da Wccftech, il plauso verso la serie TV di Fallout ha avuto un enorme impatto, una popolarità immensamente sorprendente per lo showrunner Graham Wagner, come ha spiegato a The Hollywood Reporter.

Wagner ha anche detto che i creatori avevano parlato di realizzare cinque stagioni della serie, cosa che ora sembra più fattibile dopo tutte le reazioni positive.

«La popolarità dello show è una sorpresa immensa. Non abbiamo fatto questa serie per tutti», ha spiegato Wagner.

«L'abbiamo fatta per noi stessi, e questa è stata una parte importante dell'approccio. Ma non si può mai sapere come andrà a finire.»

E ancora, Wagner ha continuato:

«Abbiamo parlato di un miliardo di stagioni come modo scherzoso per eludere la domanda, perché non possiamo controllarla. La nostra speranza è di concludere ogni stagione con una forma semi-soddisfacente e semi-aperta. Abbiamo parlato di tre stagioni e di cinque stagioni. Visto il successo dello show, cinque stagioni sembrano improvvisamente più allettanti. Ma l'industria è una cosa capricciosa e dobbiamo affrontare ogni stagione dicendo: 'Questa è l'ultima'».

Quando uscirà la seconda stagione della serie televisiva Fallout? Graham Wagner ha detto che tutto sta procedendo il più velocemente possibile e che molte cose come i set, le risorse e gli effetti visivi sono già pronti dalla prima stagione.

Detto questo, probabilmente dovremo aspettare almeno la fine del 2025 per vedere la Stagione 2, che sarà ambientata a New Vegas.

Se volete in ogni caso rinfrescarvi la memoria sulla prima stagione della serie TV di Fallout, potete in ogni caso recuperare la nostra recensione.