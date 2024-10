La serie di Tomb Raider è disponibile da oggi su Netflix!

Continua la stagione seriale dei videogiochi e, grazie a Netflix, da oggi è disponibile Tomb Raider: La leggenda di Lara Croft, serie che ovviamente riprende le avventure della celebre avventuriera.

Prendendo ispirazione degli ultimi episodi della saga videoludica (la trovate su Amazon), lo show intende riproporre in chiave animata le esplorazioni della nuova Lara Croft.

Advertisement

Come annunciato in precedenza da Netflix, Tomb Raider: La leggenda di Lara Croft è disponibile da oggi, 10 ottobre, per tutti gli abbonati alla piattaforma di streaming.

La serie animata da 8 episodi è ambientata dopo gli eventi della già citata ultima trilogia di videogiochi, e segue un nuovo capitolo della vita dell'eroina giramondo nel ruolo dell'iconica avventuriera.

Dopo gli eventi della saga di Survivor, Lara Croft (con la voce di Hayley Atwell nella versione originale) ha abbandonato i suoi amici per intraprendere avventure in solitaria sempre più rischiose. Ma deve tornare a casa quando a Croft Manor si verifica il furto di un pericoloso e potente artefatto cinese da parte di un ladro con un'inquietante connessione personale.

Lara affronterà ovviamente avventure in tutto il mondo e nelle profondità di tombe dimenticate, dove si troverà faccia a faccia con il suo vero io e dovrà decidere che tipo di eroina vuole diventare.

La serie è prodotta da Legendary Television, di cui Tasha Huo (The Witcher: Blood Origin, Red Sonja) è produttrice esecutiva e sceneggiatrice. La produzione esecutiva è affidata tra gli altri al fondatore e CEO di dj2 Entertainment Dmitri M. Johnson (Sonic - Il film, Life is Strange), insieme a Timothy I. Stevenson; Jacob Robinson (Skull Island) con la sua società Tractor Pants; Dallas Dickinson e Noah Hughes per Crystal Dynamics; e per finire Howard Bliss e Jen Chambers. Powerhouse Animation è lo studio di animazione, con Brad Graeber in veste di produttore esecutivo.

Questa è solo una delle tante serie tratte da videogiochi in arrivo, come ha svelato Netflix di recente con una infornata di nuovi trailer. Tra queste c'è anche la seconda stagione dell'amato Castlevania Nocturne, che ha finalmente una data di uscita.

Ma Lara Croft sarà anche protagonista di una serie in live-action ispirata a Tomb Raider, però dovremmo ancora aspettare parecchio per saperne di più.