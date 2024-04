La scienza ha deciso la migliore build di Mario Kart 8

Mario Kart 8 Deluxe è un ottimo gioco per famiglie ma è anche un gioco estremamente competitivo, visto che la scelta del pilota e del kart giusto può fare la differenza nei tornei e nelle partite online più feroci. Ma qual è la combinazione migliore possibile? Ce lo dice la scienza.

In tutti questi anni Mario Kart 8 Deluxe ha tenuto impegnati i giocatori con tantissime modalità di gioco, personaggi e piste, e ne sono arrivati sempre di più con il tempo grazie alle tante espansioni.

E se siete tra le persone che ancora stanno cercando di competere e non dare pietà ai vostri avversari, ora c'è la build definitiva con cui scorazzare per le piste (tramite Kotaku) e guadagnare solo trofei d'oro.

Il data scientist Antoine Mayerowitz ha pubblicato una ricerca incredibilmente approfondita (con tanto di presentazione curatissima), in base alla quale è riuscito a trovare la migliore build di Mario Kart 8 Deluxe.

Parliamo di una ricerca fatta su 703.560 possibili combinazioni, che attraverso un calcolo a funzioni del matematico francese del XIX secolo Vilfredo Pareto sono state ridotte a 14, fino ad arrivare alla migliore in assoluto.

Parlando di velocità massima e accelerazione in particolare, secondo Mayerowitz le migliori scelte sono Bowser e Wario, che però sono troppo sbilanciati verso la velocità massima a discapito dell'accelerazione. Mentre Peach Gatto, Diddy Kong, Abitante e Ragazza Inkling sono scelte più bilanciate in questo senso.

Ma Mario Kart 8 Deluxe ha bisogno anche dell'aliante e delle gomme, oltre al kart, per completare la build. Quindi qual è la migliore?

Secondo la ricerca di Mayerowitz, la migliore build di Mario Kart 8 Deluxe e quella preferita dai giocatori professionisti è: Peach, Teddy Buggy, Roller Tyres e Cloud Glider.

In questo modo, dice il ricercatore, avrete la massima ottimizzazione in termini di accelerazione, manovrabilità, velocità, funzionalità fuoristrada, peso e mini turbo. Peach è equivalente a Birdo, Daisy, Peachette e Yoshi quindi, se non vi piace giocare nei panni della principessa, ci sono altre soluzioni.

A questo punto assicuratevi di avere tutte le opzioni possibili per creare la build migliore