La saga di Diablo è diventata ufficialmente una pietra miliare

Quando pensiamo a Diablo viene in mente inevitabilmente la storia dei videogiochi, ma da oggi il pensiero è diventato realtà perché la saga di Blizzard ha raggiunto un risultato record.

Nonostante Diablo 4 (lo trovate su Amazon) abbia necessariamente gettato un po' di ombra sul franchise, non si può dire che il titolo non abbia contribuito a cementificare l'opinione pubblica riguardo il mondo dei videogiochi.

E oggi, come riporta la stessa Blizzard, l'intera saga di Diablo ha raggiunto una quota di oltre 100 milioni di giocatori totali.

«Più di 100 milioni di giocatori si sono uniti nella lotta contro l'Inferno», dichiara Blizzard nel celebrare il traguardo di Diablo su X.

Ovviamente non è mancato chi, nelle riposte al post originale, ha colto l'occasione per far notare le mancanze attuali di Diablo 4 per cui Blizzard ha deluso sicuramente una parte della sua fanbase.

Per altro, ultimamente Diablo 4 è arrivato anche su Game Pass grazie all'acquisizione di Activision Blizzard, ma questo non è servito alla community per cambiare la propria opinione sulla serie.

«Mi è piaciuto guardare i giocatori di Game Pass entrare e vivere la storia per la prima volta», ha dichiarato il direttore generale di Diablo, Rod Fergusson, nell'occasione. Ma questo nuovo flusso di giocatori non si è convertito in alcun modo in una crescita di popolarità positiva.

Blizzard potrebbe provare per strade alternative, in ogni caso. Guardando a quello che è capitato con la serie TV di Fallout per Prime Video, Blizzard in effetti ha fatto un pensierino sul fatto che Diablo possa diventare uno show, prima o poi.

In ogni caso, a prescindere dalle performance dell'ultimo episodio, Diablo rimane una serie leggendaria che si è meritata gli oltre 100 milioni giocatori di cui sopra.

Già dal primo episodio, datato 1996, che ci ha spiegato fin da subito com'era l'hype per i videogiochi in quel periodo.