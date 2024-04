Diablo sarà una serie TV come Fallout? Blizzard è fiduciosa

L'incredibile successo ottenuto dalla serie TV di Fallout ha dimostrato ancora una volta come l'era dei pessimi adattamenti dai videogiochi sembra ormai essere stata abbandonata, facendo domandare agli appassionati quale potrebbe essere la prossima IP da adattare allo stesso modo.

Un'ipotesi avanzata da diversi fan riguarda la saga di Diablo, dato che si tratta di un franchise storico in grado di muovere milioni di fan con l'uscita di nuovi capitoli (trovate il quarto episodio incluso su Game Pass, disponibile su Amazon).

In un'intervista rilasciata a Windows Central, il lead Rod Fergusson ha commentato proprio questa possibilità: pur non essendoci ancora nulla di ufficiale, per l'autore la saga di Blizzard si presterebbe particolarmente bene a un adattamento televisivo in stile Fallout.

«Sì, credo decisamente che possa funzionare. È una delle cose che mi è sempre piaciuta di Diablo come IP, ha temi in cui possiamo identificarci perché vede Paradiso contro Inferno, il Bene contro il Male. Credo che qualcosa del genere possa essere adattato molto bene [in una serie TV]».

L'idea ha stuzzicato così tanto Rod Fergusson da averlo spinto ad ammettere di voler poter dire che c'è davvero qualcosa del genere in produzione, confermando però che una serie TV di Diablo potrebbe davvero essere la strada giusta per il franchise.

Ricordando che oggi sia Fallout che Diablo appartengono alla divisione gaming di Microsoft, dopo le rispettive acquisizioni di Bethesda e Activision Blizzard, queste dichiarazioni non possono che accendere l'interesse dei fan storici: chissà se il successo della serie su Prime Video servirà davvero a produrre uno show dedicato alla storica IP action RPG.

Negli scorsi anni erano arrivate diverse voci di corridoio su possibili collaborazioni con Netflix, ma nessun progetto vide mai la luce: possiamo solo incrociare le dita e augurarci che le cose cambino il prima possibile.

In precedenza, Rod Fergusson aveva commentato con entusiasmo l'arrivo di Diablo 4 su Xbox Game Pass, sottolineando l'importanza del servizio in abbonamento nel farlo conoscere a tantissimi nuovi giocatori.

Tuttavia, sfortunatamente il quarto capitolo della saga non è disponibile in formato cloud, come conseguenza degli accordi presi per l'acquisizione di Activision Blizzard.