La nuova Xbox potrebbe avere un nome e un anno di uscita

Il rumor di una nuova Xbox, nome in codice Xbox Prime, con lancio previsto per il 2026, ha iniziato a far rumore online, sollevando interrogativi e aspettative.

Con Xbox Series X (che trovate scontata su Amazon) forse a metà del suo ciclo vitale, è normale che si inizi a parlare del successore.

Del resto, lo scorso settembre Jez Corden scriveba di aver saputo da alcune fonti attendibili che la nuova console next-gen sarà un successore "tradizionale" di Series X.

La nuova notizia arriva dall’account TheGhostOfHope, noto per i suoi leak su Call of Duty.

Secondo le indiscrezioni, Modern Warfare 4, prossimo capitolo del franchise di Infinity Ward, potrebbe essere disponibile al Day One, segnalando un connubio strategico tra Activision (ora di proprietà di Microsoft) e la nuova console.

L’idea di una console chiamata "Prime" suona accattivante, ma rimane incerta: è un nome ufficiale o solo un nome in codice?

E soprattutto, la data del 2026 è realistica o una mossa per stuzzicare gli animi? Personalmente non saprei dirlo. La storia ci insegna che rumor di questo tipo spesso nascondono verità parziali, ma non possiamo ignorare che la voce provenga da una fonte che, nel tempo, si è dimostrata credibile.

Detto ciò, viene spontaneo chiedersi se Microsoft sia davvero pronta a lanciare una nuova generazione. Con Xbox Series S|X che si ferma a 29,64 milioni di unità vendute rispetto ai 60 milioni di PS5, sembra evidente che Xbox non abbia ancora trovato la formula per competere alla pari.

L’hardware delle Series è valido, ma il problema non è la tecnologia. È la mancanza di un’identità forte, di esclusive e di giochi. Xbox sembra sempre rincorrere, e la sensazione è che un’ulteriore iterazione hardware non basti a colmare il divario.

L'idea di un nuovo capitolo con Modern Warfare 4 come cavallo di battaglia è inoltre interessante, ma rischia di rivelarsi un déjà-vu: ancora una volta Microsoft sembra voler fare affidamento su un franchise già consolidato invece di proporre qualcosa di davvero nuovo.

La verità è che, al netto dei rumor, le voci sulla prossima generazione continuano (incluse quelle relative anche a PS6).