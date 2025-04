La mappa di Bloodborne è la cosa più bella che vedrete oggi

Una notizia che farà battere il cuore a tutti i cacciatori di Yharnam: il profilo X di VideoArtGame ha pubblicato una mappa incredibilmente dettagliata di Bloodborne, il celebre action RPG di FromSoftware, che da anni affascina e tormenta giocatori di tutto il mondo.

La mappa, pubblicata in formato digitale ad alta risoluzione, è frutto di lavoro maniacale, durante i quali l’autore — noto sui social solo con lo pseudonimo Hypnotik — ha esplorato ogni centimetro del mondo di gioco, analizzando collegamenti e scorciatoie.

Ogni area di Bloodborne — da Central Yharnam al Cainhurst Castle, passando per i meandri del Nightmare of Mensis — è rappresentata in modo topograficamente coerente, pur senza essere arricchita da annotazioni su eventi della lore, posizione dei nemici unici e oggetti rari.

Il lavoro si distingue anche per la cura nei dettagli grafici: la palette cromatica richiama le varie zone del gioco (che trovate su Amazon), per un lavoro realmente sorprendente.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

La reazione della community non si è fatta attendere: su X, il post originale ha superato le 41mila visualizzazioni in meno di 48 ore, con commenti entusiasti da parte di fan e content creator.

In attesa che FromSoftware ci dia finalmente notizie su un possibile remaster o un sequel di Bloodborne, questa mappa diventa un’occasione preziosa per riscoprire ogni angolo nascosto, ogni suggestione dimenticata, ogni mistero irrisolto del capolavoro gotico di Hidetaka Miyazaki (che dopo 10 anni è diventato più di un cult, come ci ha raccontato la nostra Stefania).

Nel mentre, una nuova mod permette di giocare a Bloodborne in prima persona su PC tramite shadPS4, regalando un'esperienza ancora più immersiva.

Infine, avete letto che FromSoftware ha chiesto ai fan, in un sondaggio di qualche settimana fa legato a Elden Ring, se vorrebbero un giorno un sequel di Bloodborne: la risposta non si è ovviamente fatta attendere.