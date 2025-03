Bloodborne è in prima persona (anche se non ufficialmente)

L'universo di Bloodborne si apre a nuove prospettive grazie a una recente innovazione nel panorama del modding.

Gli appassionati dell'acclamato titolo FromSoftware (che trovate su Amazon) possono ora esplorare le strade gotiche di Yharnam da una prospettiva completamente rinnovata, grazie a una mod che trasforma l'esperienza in visuale in prima persona.

Questa modifica, compatibile con l'emulatore shadPS4, rappresenta un cambio di paradigma per un'opera videoludica originariamente concepita come action RPG in terza persona, offrendo un'immersione ancora più intensa nelle atmosfere lovecraftiane del gioco.

La possibilità di vivere Bloodborne con gli occhi del protagonista intensifica notevolmente l'esperienza horror del classico in questione.

Quando i mostri non sono più visibili a distanza ma appaiono improvvisamente davanti al giocatore, la tensione sale esponenzialmente. I combattimenti, già noti per la loro difficoltà, acquisiscono una dimensione ancora più impegnativa quando affrontati in prima persona, richiedendo una coordinazione e riflessi superiori rispetto alla visuale tradizionale.

L'importanza di questa mod va oltre la semplice modifica della prospettiva di gioco. Rappresenta un tassello significativo nell'evoluzione dell'emulazione PlayStation 4 su PC.

L'emulatore shadPS4 ha raggiunto un livello di compatibilità tale da permettere di completare Bloodborne dall'inizio alla fine con pochissimi glitch visivi o bug, un risultato impressionante considerando la complessità tecnica del gioco originale.

Mentre Sony non ha ancora rilasciato una versione nativa per PC di Bloodborne, la comunità di modder ha trovato il modo di portare l'esperienza su personal computer, migliorandola sotto diversi aspetti.

Nonostante i tentativi di Sony di rimuoverla, questa modifica rimane disponibile su NexusMods e rappresenta un miglioramento fondamentale per l'esperienza di gioco.

Il passaggio dai 30fps originali ai 60fps rende i movimenti più fluidi e reattivi, aspetto particolarmente importante in un gioco che richiede precisione nei combattimenti (e che dopo 10 anni è diventato più di un cult, come ci ha raccontato la nostra Stefania).