La demo gratis di Final Fantasy XVI è davvero vicinissima

Final Fantasy XVI è uno dei titoli più attesi delle prossime settimane, il quale sarà preceduto da una demo giocabile gratuitamente.

Lasciando da parte il sequel di Final Fantasy VII Remake, i fan aspettano con trepidazione il sedicesimo capitolo regolare della saga Square.

Dopo le ricche novità mostrate in occasione dello State of Play di qualche settimana fa, è tempo di prepararsi a questo primo test giocabile per il grande pubblico.

Ora, come riportato anche da PushSquare, è stato confermato che la demo di Final Fantasy XVI è davvero imminente.

Come hanno notato gli utenti di Reddit, la demo è ora disponibile sul PS Store, in particolare se si naviga da mobile.

Pare sia necessario aver preordinato il gioco per far apparire la demo, la quale non risulta al momento scaricabile.

Naturalmente, il fatto che la demo sia presente sui server del PS Store di Sony suggerisce che sia pronta al debutto, sebbene ipotizziamo che sarà rilasciata durante - o subito dopo - l'evento di pre-lancio di Final Fantasy XVI che si terrà l'11 giugno. Non ci resta che aspettare e vedere, quindi.

Infine, nelle ultime ore sono arrivate nuove conferme ufficiose circa la versione PC del gioco, la quale vedrà per forza di cose la luce dopo l'uscita dell'edizione PS5, prevista sempre per il 22 giugno prossimo.