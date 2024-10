La crisi di Ubisoft sarebbe colpa del suo "quadrupla-A"

Ubisoft sta affrontando un periodo di crisi senza precedenti: la maggior parte dei suoi ultimi videogiochi non ha saputo rispettare le attese, sia a livello di critica che di pubblico, portando l'azienda a riflettere accuratamente sul proprio futuro.

Da un lato, la compagnia ha già annunciato il rinvio di Assassin's Creed Shadows e un'indagine interna per capire come risollevare la situazione, ma dall'altra ci sono diversi azionisti ormai sul piede di guerra contro la famiglia Guillemot.

Le azioni della compagnia sono infatti arrivate al loro minimo storico, cosa che potrebbe spingere Ubisoft a interventi radicali per il futuro, senza escludere perfino potenziali clamorose vendite.

Ovviamente non c'è un unico gioco "responsabile" di quanto accaduto, ma tutta una serie di investimenti sbagliati: uno dei più clamorosi sarebbe però Skull and Bones, che l'azienda aveva definito addirittura un Quadrupla-A (ma che oggi trovate in super sconto su Amazon).

80 Level segnala infatti il report dello youtuber Endymion, secondo il quale il costo del gioco piratesco di casa Ubisoft sarebbe semplicemente assurdo: tra marketing e tempi di sviluppo, che ricordiamo essere stati di circa 11 anni, le casse si sarebbero svuotate di una cifra tra i 650 e gli 850 milioni di dollari.

Secondo fonti anonime dello youtuber, sarebbe infatti proprio Skull and Bones il motivo principale della recente crisi affrontata da Ubisoft: avrebbe dovuto rappresentare un live service da supportare a lungo, ma è stato invece uno dei flop più incredibili della recente storia videoludica.

Chiaramente non possiamo sapere con certezza quanta verità ci sia in questo report, ma è evidente che il publisher credesse fortemente in questo progetto, al punto di non voler mai ammettere numeri inferiori alle aspettative, ma è evidente che i risultati di Star Wars Outlaws non abbiano affatto aiutato.

Come sempre accade nel caso di queste indiscrezioni, vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni in attesa di conferme o smentite: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più al riguardo.