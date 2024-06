La collector's edition di Life is Strange Double Exposure non contiene il gioco

Nel corso dell'Xbox Games Showcase 2024 ha fatto la sua comparsa, a sorpresa, Life is Strange Double Exposure a cui ha fatto seguito la pubblicazione delle varie edizioni del gioco, con alcuni dettagli curiosi.

Il titolo che arriverà il prossimo 29 ottobre, come dichiarato durante l'evento, è già acquistabile in preordine tramite varie piattaforme, con le solite edizioni con contenuti differenti.

Oltre alle tre versioni digitali, ovvero Standard, Deluxe e Ultimate, Life is Strange Double Exposure potrà essere acquistato in versione Collector's Edition a €69,99.

Come potete vedere nel sito ufficiale (unico luogo in cui si può acquistare), Life is Strange Double Exposure Collector's Edition contiene:

SCATOLA DI MERCI IN EDIZIONE DA COLLEZIONE

Colonna sonora in vinile da 12 pollici: contiene 13 fantastiche canzoni del gioco, su vinile bicolore da 12 pollici

Mini artbook con copertina rigida da 32 pagine, con concept art esclusivi

4x Artcard fronte/retro da 12 pollici per otto membri del cast di Caledon

Replica della spilla del gufo di Max, indossata da Max nel gioco

Tuttavia la collector's edition è venduta separatamente dal gioco e non include una copia del gioco in alcun modo, neanche come codice digitale.

Sia che acquistiate l'edizione fisica del gioco dallo store di Square Enix o preordiniate una copia digitale, potrete acquistare questo set separato di articoli esclusivi in ​​edizione limitata, disponibili solo sullo store ufficiale.

Una certa senza dubbio un po' strana, perché sono bonus che i giocatori avrebbero potuto volere insieme al ritorno di un personaggio così amato come Max, e il cui acquisto ora è decisamente più complicato.

Ricordiamo, in ogni caso, che Life is Strange Double Exposure sarà disponibile su Xbox Series X|S, PlayStation 5, e PC dal 29 ottobre 2024, e ci sarà anche una versione per Nintendo Switch. Nel frattempo, se volete recuperare gli ultimi episodi della saga potrete farlo ovviamente tramite Amazon.