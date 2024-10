La causa dei fan Xbox che volevano bloccare l'acquisizione di Activision si è conclusa

L'operazione di mercato che ha portato all'acquisizione di Activision Blizzard nel gruppo Xbox si rivelò molto più complessa del previsto, con diverse opposizioni e perplessità che Microsoft ha dovuto superare.

In mezzo a queste battaglie legali non si erano però infilati soltanto gli enti antitrust di diverse nazioni, ma perfino un gruppo agguerrito di cosiddetti "giocatori", che ha cercato di bloccare questa acquisizione in tribunale.

Forse ricorderete infatti che addirittura nel 2022 vi parlammo di una causa legale intentata dai fan per fermare l'arrivo di Activision Blizzard in casa Xbox: la paura era che Microsoft potesse abusare di questa operazione di mercato per cancellare videogiochi multipiattaforma e aumentarne i relativi prezzi.

In un certo senso, la seconda paura si è manifestata con i relativi cambiamenti e aumenti di Xbox Game Pass Ultimate (che trovate ancora scontato su Amazon), ma come ampiamente prevedibile questa causa legale non è mai stata presa troppo sul serio dai tribunali competenti, pur essendosi rivelata particolarmente lunga.

Nelle scorse ore, anche questa bizzarra vicenda si è finalmente conclusa: Tom Warren di The Verge segnala infatti che la causa è stata respinta «con pregiudizio», il che significa che non potrà essere ripresentata nuovamente in tribunale.

La corte ha anche stabilito che entrambe le parti in causa — ovvero Microsoft e il gruppo di giocatori in questione — dovranno pagare di tasca loro le rispettive spese legali.

Forse adesso non ci sarà più alcuna opposizione legale per quella che è ormai un'operazione conclusa da tempo: Activision Blizzard resterà nel gruppo Xbox e i presunti fan dovranno necessariamente farsene una ragione.

Nel frattempo, Microsoft ha già "celebrato" a modo suo questo traguardo annunciando un'importante novità: i capitoli di Call of Duty sono in arrivo anche sul cloud di Xbox.

Una notizia davvero interessante, considerando che come parte dell'accordo stipulato per l'acquisizione la casa di Redmond ha dovuto vendere i diritti streaming a Ubisoft+: evidentemente, è stato trovato un accordo per consentirli sulla saga sparatutto.