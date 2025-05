Kojima potrebbe aver "spoilerato" l'attore del suo prossimo gioco

Robert Pattinson, star di The Batman, potrebbe essere tra i protagonisti del nuovo progetto di Hideo Kojima, l’enigmatico e ambizioso Physint.

Dopo aver arruolato attori del calibro di Norman Reedus e Kiefer Sutherland, e persino registi come Guillermo del Toro, il leggendario autore giapponese potrebbe ora guardare proprio al Cavaliere Oscuro per il suo prossimo cast.

Non è un segreto che Hideo Kojima abbia un rapporto quasi simbiotico con Hollywood: adora lavorare con attori, registi e creativi del mondo del cinema, e spesso questi legami si trasformano in collaborazioni nei suoi giochi.

Physint, descritto come una fusione tra videogioco e film, sarà sviluppato in collaborazione con Columbia Pictures, e proprio per questo serviranno volti di richiamo (e tanto tempo per produrlo).

Ed è qui che entra in gioco Pattinson. Nel 2024, l’attore ha fatto visita agli studi di Kojima Productions, un evento documentato con foto, sorrisi e manifestazioni d’affetto da parte di Kojima stesso, immortalato mentre indica con entusiasmo il nome di Pattinson su un poster del film Die, My Love, presentato a Cannes.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Kojima ha dichiarato che Physint è pensato per PS6 e potrebbe non uscire prima di parecchi anni.

Quindi, anche se Pattinson ha in programma di girare il sequel di The Batman (il primo film lo trovate su Amazon) nel 2026, ci sarebbe comunque tutto il tempo per farlo rientrare nel cast — magari in un ruolo di supporto, simile a quello di Higgs interpretato da Troy Baker in Death Stranding.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

In più, Robert Pattinson è un gamer dichiarato, con una nota passione per Final Fantasy VII, quindi è molto probabile che conosca e ammiri il lavoro di Kojima.

Insomma, il tutto sarebbe una mossa perfetta. Pattinson è un attore capace di spaziare dal blockbuster al cinema d’autore, e il suo stile enigmatico si sposerebbe benissimo con l’estetica di Kojima.

Se davvero Physint sarà un ibrido tra videogioco e film, ci vuole qualcuno con il carisma e la profondità per reggere entrambe le parti — e Pattinson ha entrambe. Sempre che Kojima non lo scelga invece per un film vero e proprio.