Kingdom Hearts, Tetsuya Nomura fa chiarezza sulla leggenda dell'ascensore

I fan di Kingdom Hearts conoscono senz'altro la storia dell'ascensore, tra mito e realtà, ma Tetsuya Nomura ha fatto chiarezza eliminando ogni dubbio e diceria sul momento che ha reso possibile la nascita del franchsie di Square Enix e Disney.

La leggendaria serie, che potete recuperare su Amazon, ha infatti una di quelle storie che potrebbero arrivare tranquillamente da un film, che come ogni leggenda urbana che si tramanda ha ovviamente le sue varie versioni.

Advertisement

Si narra che l'idea per Kingdom Hearts sia nata in un ascensore, durante un incontro casuale tra i dirigenti di Square Enix e Disney. Tuttavia, Tetsuya Nomura, il celebre direttore della serie, ha recentemente smentito questa storia.

In un'intervista recente, Nomura ha chiarito che non era presente in quell'ipotetico incontro in ascensore, che avrebbe coinvolto Shinji Hashimoto di Square Enix e un dirigente di Disney.

Ecco le parole di Nomura (tramite The Gamer):

«Non ero nell'ascensore, quindi non so cosa sia realmente successo, ma mi trovavo lì mentre Sakaguchi-san e Hashimoto-san stavano parlando di realizzare un gioco Disney, e ho alzato la mano e ho detto: "Voglio farlo". Ora non riesco nemmeno a ricordare perché ero lì quando Sakaguchi-san e Hashimoto-san stavano parlando.»

L'incontro tra Disney e Square Enix è stato effettivamente leggendario, ma non caotico e fortuito come i fan hanno sempre creduto.

Kingdom Hearts è stato il frutto di un lungo processo di negoziazioni e pianificazioni tra le due società. L'idea originale era di creare un gioco che combinasse l'esperienza di gioco profonda tipica di Square Enix con i mondi magici di Disney, e da lì in poi è storia.

Chissà se ci saranno altre versioni di questa storia con altrettanti fonti, ma per ora la nascita di Kingdom Hearts è un po' meno "magica" del previsto.

Il franchise continua in ogni caso la sua vita, pur con un Kingdom Hearts 4 sparito dai radar, mentre Disney ha comunque proceduto ad annunciare un altro gioco di ruolo nei mondi Disney.