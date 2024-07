In attesa di Kingdom Hearts, Disney annuncia Disney Pixel RPG e sarà gratis

I videogiochi tratti dalle proprietà intellettuali Disney sono sempre una bella sorpresa, soprattutto quando vengono annunciati senza tante premesse come Disney Pixel RPG.

Seppure con un nome che non è esattamente grandioso, il titolo è stato svelato poche ore fa ed è già disponibile preregistrarsi.

Come riporta VGC, infatti, Disney Interactive e GungHo Entertainment hanno annunciato Disney Pixel RPG.

Il titolo sarà gratuito, e i giocatori possono già registrarsi su App Store e Google Play. Tuttavia, per la piattaforma di Apple, al momento è possibile registrarsi solamente con un account giapponese.

Per altro, Disney Pixel RPG sembra effettivamente una sorta di Kingdom Hearts con un setup diverso.

«All'improvviso, un programma sconosciuto appare nel mondo di gioco in cui vivono i personaggi Disney e inizia a distruggere il mondo!» si legge in un passaggio della descrizione del gioco.

La storia, poi, somiglia davvero molto al titolo creato in collaborazione con Square Enix:

«A causa di uno strano fenomeno, i mondi di gioco che non dovrebbero essere in grado di viaggiare tra loro ora sono collegati, causando il caos per i personaggi Disney!»

Difficile immaginare che tipo di gioco sarà effettivamente, sebbene Disney abbia già specificato che ci saranno microtransazioni ed elementi a pagamento come ogni free to play.

I personaggi confermati per il gioco, per ora, sono Pooh, il Genio di Aladdin, la Principessa Aurora di La Bella Addormentata, Stitch di Lilo e Stitch, Malefica di La Bella Addormentata e Ariel di La Sirenetta. Non mancheranno ovviamente i classici personaggio Disney come Topolino e Paperino, ma aspettiamo altri aggiornamenti per saperne di più.

Il tutto mentre Kingdom Hearts, l'altro videogioco Disney, è ormai fermo nella sua narrazione nonostante l'annuncio del quarto episodio. Il titolo è sparito, ma c'è chi ha lavorato per rendere il terzo next-gen.

Nel frattempo, Topolino tornerà un'altra volta con Disney Epic Mickey: Rebrushed, remake della storica avventura che tornerà in forma rivista e corretta con tanto di data di uscita. Potete anche già ordinarlo, se volete: ovviamente tramite Amazon al miglior prezzo possibile.