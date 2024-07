Kingdom Hearts 4 è sparito, ma c'è chi ha reso il 3 next-gen

Da mesi i fan si chiedono che fine abbia fatto Kingdom Hearts 4, gioco annunciato e poi sparito dalle scene..

Questo, senza contare che alcune settimane da un insider ha riferito che un film di Kingdom Hearts è in lavorazione e che questi sarà un mix di live-action e CGI.

Ora, però, come riportato anche da DSO Gaming, per ingannare l'attesa che ci separa dal nuovo reveal di Kingdom Hearts 4, qualcuno ha ben pensato di rispolverare Kingdom Hearts 3 rendendolo più bello da vedere.

Il modder "1vierock" ha infatti rilasciato un sorprendente 4K Texture Pack per il terzo capitolo della saga di Kingdom Hearts.

Questa mod ha una dimensione di 15 GB e revisiona le texture di tutti gli ambienti.

In quanto tale, migliorerà notevolmente la grafica del gioco, e le differenze tra versione vanilla e quella moddata sono nette.

Da quello che possiamo vedere, il modder ha molto probabilmente utilizzato uno strumento di IA per aumentare la scala delle texture predefinite. O almeno questa è l'impressione che si ha guardando alcune schermate di confronto.

Contrariamente ad altri pacchetti con upscaling AI, questo ha un aspetto forse ancora migliore, specie per la qualità superiore delle texture. In altre parole, non sarà necessario zoomare per notare i miglioramenti visivi.

Non solo: le texture modificate mantengono lo stile artistico di quelle originali, cosa questa che non è affatto scontata.

Dal momento che Kingdom Hearts 3 è arrivato su Steam il mese scorso assieme a molti altri capitoli della saga targata Square Enix, si tratta quindi di poter rigiocare un piccolo classico al massimo delle possibilità grafiche: se vi va, non dovete fare altro che cliccare qui.