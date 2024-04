Dredge diventerà un film: sarà "Il Sesto Senso sull'acqua"

Continua la serie sempre più imponente di film tratti da videogiochi e stavolta lo fa con Dredge, uno tra gli ultimi videogiochi di cui ci saremmo mai aspettati di vedere un film.

Non per la sua qualità intrinseca ovviamente perché, come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione, Dredge è «uno dei titoli indipendenti più assuefacenti e meglio concepiti degli ultimi anni, che parte piano e poi ti avviluppa in una morsa dalla quale liberarsi è più difficile che farlo dall'abbraccio di un kraken.»

Ma quanto per il fatto che non è certamente il gioco più famoso del 2023, visto che si tratta comunque una produzione indipendente rimasta sostanzialmente di nicchia.

Questo non ha impedito però a una produzione di dare il via libera ad un film di Dredge (tramite Variety).

Black Salt Games ha collaborato con la società di produzione Story Kitchen per creare un adattamento live-action dell'avventura di pesca lovecraftiana.

Story Kitchen è dietro ad una pletora di nuovi progetti di adattamento di videogiochi attualmente in fase di sviluppo, perché oltre a Dredge la produzione sta lavorando al film di Sifu e alla serie di Vampire Survivors, già annunciati.

Il film viene descritto come "Il Sesto Senso sull'acqua", ovvero una miscela di horror cosmico atmosferico a metà tra H.P. Lovecraft ed Ernest Hemingway.

«Siamo entusiasti di collaborare con un team di studio così esperto per portare il mondo che abbiamo creato in live action e accendere l'immaginazione del pubblico di tutto il mondo», hanno affermato Nadia Thorne, Joel Mason, Alex Ritchie e Michael Bastiaens di Black Salt Games.

Mentre Story Kitchen ha dichiarato di aver visto in Dredge fin da subito «una storia accattivante, inquietante e profondamente ricca», che ha conquistato l'azienda e convinto a dare il via libera.

E se per l'occasione volete recuperare il titolo, sappiate che Dredge è uscito anche in edizione fisica su console: lo trovate su Amazon.