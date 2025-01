Kingdom Come Deliverance II: ecco dove effettuare il preorder al miglior prezzo

Aggiornamento 30 gennaio: Rinnovata la selezione di store!

Warhorse Studios ha recentemente annunciato che Kingdom Come: Deliverance II uscirà l'11 febbraio 2025 e sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X e PC. La notizia ha entusiasmato i fan del primo capitolo, che ora possono effettuare il preorder del gioco. Scopriamo insieme come assicurarsi una copia!

Kingdom Come Deliverance II: cos’è e di cosa parla?

Kingdom Come: Deliverance II è il sequel diretto del celebre action RPG medievale uscito nel 2018. Il gioco riprende la storia di Henry, un giovane fabbro del Regno di Boemia, ambientato nel 1403, in un periodo di grandi sconvolgimenti e guerre. In questo nuovo capitolo, Henry continuerà la sua ricerca di vendetta e giustizia, affrontando nuove sfide in un mondo di gioco che promette di essere due volte più grande rispetto al precedente. Il gioco rimane fedele alla sua formula originale, con un'attenzione maniacale alla ricostruzione storica e alle meccaniche di combattimento realistiche.

Tra le novità introdotte in questo capitolo, troviamo una maggiore interattività del mondo di gioco, nuove armi come balestre e armi da fuoco rudimentali, e una storia ancora più coinvolgente con oltre cinque ore di cutscene.

Kingdom Come Deliverance II: quando esce?

Kingdom Come: Deliverance II è previsto per il rilascio per l'11 febbraio 2025 su PlayStation 5, Xbox Series X e PC.

Kingdom Come Deliverance II: chi dovrebbe acquistarlo?

Kingdom Come: Deliverance II si rivolge principalmente a coloro che hanno amato il primo capitolo della serie, uscito nel 2018. I giocatori che hanno apprezzato la fedeltà storica, l'immersività del mondo di gioco e le meccaniche di ruolo complesse troveranno in questo sequel un'esperienza ancora più ricca e approfondita. Il titolo riprende e migliora gli elementi di successo del predecessore, con un mondo di gioco due volte più grande e una storia più articolata, che continua le avventure di Henry in un Medioevo brutale e realistico.

Anche i fan dei giochi di ruolo hardcore e degli open world troveranno molto da apprezzare. Kingdom Come: Deliverance II promette di mantenere l'impegno verso un gameplay impegnativo e gratificante, in cui le scelte del giocatore influenzano direttamente lo sviluppo della storia e le relazioni con gli altri personaggi. Le meccaniche di combattimento realistiche, che simulano la difficoltà e la pericolosità dei duelli medievali, sono un altro punto di forza che potrebbe attirare i giocatori che cercano un'esperienza più autentica rispetto ai tradizionali RPG fantasy.

Inoltre, il gioco è consigliato a chi apprezza una narrativa profonda e coinvolgente. La storia di Henry, segnata da vendetta e redenzione, è destinata a espandersi con nuovi personaggi, intrighi politici e sfide che metteranno alla prova non solo le sue abilità di combattimento ma anche la sua moralità e le sue scelte personali.

Kingdom Come Deliverance II: quanto costa e dove acquistarlo

Attualmente, è possibile prenotare Kingdom Come: Deliverance II presso vari rivenditori online, con prezzi che variano leggermente a seconda della piattaforma. Continueremo a monitorare i principali siti per eventuali offerte e aggiornamenti sulle disponibilità.

Prenotate la vostra copia di Kingdom Come: Deliverance II per non perdere l'occasione di vivere un’altra epica avventura medievale. Con l'uscita imminente, è il momento ideale per assicurarsi una copia di questo attesissimo titolo.

Playstation 5

Amazon - Day One Edition | 67,49€

Amazon - Gold Edition | 89,98€

Amazon - Collector's Edition | 199,98€

Gamestop | 67,48€

Gamestop - Gold Edition | 89,98€

Gamestop - Collector's Edition | 199,98€

Xbox Series X