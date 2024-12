Killzone potrebbe presto tornare... in Helldivers 2

La storica saga di Killzone, ferma ormai da oltre un decennio, sembra pronta a tornare, seppur in maniera indiretta, grazie a un crossover con Helldivers 2.

La serie di sparatutto in prima persona, nata nel 2004 come risposta di Sony a Halo di Microsoft, ha visto cinque capitoli fino al 2013, con Killzone Shadow Fall come titolo di lancio per PlayStation 4 (che trovate su Amazon).

Da allora, però, il silenzio è stato totale, con Guerrilla Games ormai completamente dedicata al successo della serie Horizon e non intenzionata a tornare su Killzone.

Tuttavia, una recente fuga di notizie ha acceso la speranza dei fan, come riportato anche da IGN US.

Il dataminer Iron_S1ghts ha rivelato dettagli sulla futura Righteous Revenants Warbond di Helldivers 2, mostrando armature con le inconfondibili maschere antigas e occhi rossi dei Helghast, i celebri nemici della serie Killzone.

La legittimità della scoperta è stata confermata dal takedown degli asset richiesto direttamente da Sony, segnale inequivocabile della veridicità del leak.

La notizia ha immediatamente scatenato entusiasmo tra i giocatori, con molti che sperano in un ritorno in grande stile di Killzone.

Tuttavia, Guerrilla Games sembra ancora concentrata sui suoi progetti principali: il capitolo totalmente online di Horizon e il non ancora annunciato Horizon 3.

Se Sony ha davvero intenzione di riportare Killzone sulle scene, con ogni probabilità il progetto dovrà essere affidato a uno studio diverso.

Nonostante l’entusiasmo, il direttore creativo di Helldivers 2, Johan Pilestedt, ha recentemente avvertito dei rischi di eccessivi crossover, sottolineando come questi potrebbero «diluire l’identità del gioco, trasformandolo in qualcosa che non è più Helldivers.»

Non è il ritorno che i fan di Killzone aspettavano, ma questo piccolo omaggio in Helldivers 2 potrebbe essere solo l’inizio.

Nel frattempo, Helldivers 2 sta vivendo un nuovo momento di gloria grazie al recente aggiornamento Illuminate, che ha introdotto una terza fazione nemica.