Jurassic Park: Survival potrebbe fare dimenticare l'assenza di un nuovo Dino Crisis

Annunciato ai The Game Awards lo scorso dicembre, Jurassic Park: Survival ha sicuramente catturato l'attenzione.

La promessa di un'avventura per giocatore singolo in cui i giocatori dovranno sopravvivere contro terrificanti dinosauri sull'iconica Isla Nublar vista nei film (che trovate su Amazon) è sicuramente esaltante

Advertisement

Detto questo, sono emersi nuovi interessanti dettagli sul gioco, grazie a un'intervista con i responsabili del gioco pubblicata da IGN US (via GamingBolt).

Per cominciare, è stato confermato che Jurassic Park: Survival farà esplorare ai giocatori luoghi già noti del film, come il Visitor Center e il paddock dei T-Rex, ma presenterà anche luoghi completamente nuovi su Isla Nublar.

«Abbiamo lavorato con tutte le nostre parti interessate su come sarebbe stata l'isola dopo gli eventi del film», ha dichiarato John Melchior, produttore esecutivo di Universal Products and Experiences.

«Questo include aree che tutti amiamo, come il Visitor's Center e il paddock dei T-Rex. Ma anche ciò che non abbiamo visto, cose che non facevano parte del tour o che sono state interrotte dalla tempesta. Quelli che si trovavano sull'isola dovevano rimanere lì per la notte, quindi cosa significa? Cosa avrebbero visto e dove sarebbero rimasti se tutto fosse andato secondo i piani? È da qui che partiamo. Una cosa è certa: l'isola fa parte della storia tanto quanto i personaggi e i dinosauri».

Nel frattempo, Oliver Hollis-Leick, direttore creativo del gioco presso Saber Interactive, ha anche confermato che il gioco conterrà nuovi personaggi - oltre a Maya, la protagonista del gioco - mentre quando gli è stato chiesto se il gioco conterrà anche nuove specie di dinosauri che non abbiamo visto nel film originale di Jurassic Park, Melchior ha stuzzicato sfacciatamente: «La vita vince sempre...».

I dettagli sul fronte gameplay sono ancora scarsi (anche se l'ispirazione di Alien: Isolation è palese), ma secondo una breve descrizione di Hollis-Leick, i giocatori dovranno «usare un misto di intelligenza, grinta e pazienza per sopravvivere alle numerose sfide dell'isola».

«Il giocatore dovrà usare cautela e pianificazione in alcuni casi, controllando i percorsi in anticipo. Ci saranno anche momenti in cui il giocatore dovrà muoversi con molta cautela in un ambiente per evitare l'attenzione di alcuni predatori».

Insomma, al netto dell'assenza di un nuovo Dino Crisis, Jurassic Park: Survival promette di essere un'ottima alternativa.

Restando in tema, Frontier è attualmente al lavoro con Universal Products & Experiences per un terzo gioco dedicato al franchise di Jurassic World.