Jurassic World torna con un altro videogioco

Frontier ha annunciato di aver trovato un accordo con Universal Products & Experiences per un terzo gioco di Jurassic World.

Secondo il comunicato stampa (via DSO Gaming), questo nuovo gioco di Jurassic World sarà pubblicato tra il 1° giugno 2025 e il 31 maggio 2026.

Frontier sostiene che Jurassic World Evolution e Jurassic World Evolution 2 sono rispettivamente al primo e al secondo posto nel suo portafoglio di giochi in termini di entrate generate nei primi due anni.

Inoltre, Jurassic World Evolution è il gioco più venduto da Frontier sin dalla sua uscita, avvenuta quasi sei anni fa.

Come si legge nel comunicato stampa:

Negli ultimi dodici mesi Frontier ha affinato la sua strategia per concentrarsi sulla sua posizione di leader nel genere della simulazione di gestione creativa (‘CMS’), con quattro titoli di successo già in portafoglio: Planet Coaster, Planet Zoo e i primi due giochi di Jurassic World Evolution. Nei prossimi tre esercizi finanziari consecutivi, Frontier prevede di rilasciare un nuovo gioco CMS all'anno; lo sviluppo del gioco CMS own-IP non annunciato per l'anno fiscale 25 è in corso e Frontier prevede di annunciare il titolo nei prossimi mesi; il terzo gioco Jurassic World confermato oggi è previsto per l'anno fiscale 26; e un terzo gioco CMS non annunciato è previsto per l'anno fiscale 27.

Jonny Watts, Chief Executive Officer, ha dichiarato:

Siamo lieti di rivelare che stiamo sviluppando un terzo gioco di Jurassic World per estendere il nostro rapporto di collaborazione con Universal Products & Experiences per il nostro franchise di giochi più venduto. Il nostro franchise di giochi Jurassic World Evolution ha messo in luce una grande competenza creativa e tecnica nei giochi CMS e la forza della nostra strategia di selezione, sviluppo, lancio e cura del genere. Non vedo l'ora di fornire ulteriori informazioni sui nostri entusiasmanti piani per il franchise in futuro.

Frontier non ha condiviso alcuno screen o trailer per questo nuovo gioco di Jurassic World, di cui non conosciamo nemmeno il titolo, anche se possiamo ipotizzare che si tratterà di Jurassic World Evolution 3.

Gli occhi dei fan sono in ogni caso puntati anche e soprattutto sul promettente Jurassic Park: Survival, di cui vi abbiamo parlato tempo fa.