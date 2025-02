James Gunn in trattative per nuovi giochi DC

James Gunn e Peter Safran, a capo di DC Studios, hanno confermato di essere in trattative con Rocksteady e NetherRealm per nuovi videogiochi basati sui personaggi DC.

L'annuncio è avvenuto durante un recente evento DC Studios, dove i due dirigenti hanno illustrato la loro visione per un universo DC coeso che includa film, serie TV e videogiochi.

Questa mossa rappresenta un importante cambiamento di strategia per Warner Bros., con l'obiettivo di creare una maggiore sinergia tra i diversi media dell'universo DC.

Gunn e Safran stanno lavorando a stretto contatto con JB Perrette, responsabile della divisione gaming, per allineare lo sviluppo dei videogiochi con i piani più ampi per i personaggi e le storie DC.

«Ci sediamo con i ragazzi che gestiscono gli studi sotto JB, che si tratti di NetherRealm o Rocksteady. Parliamo dei personaggi e delle storie che ci interessano e che interessano loro», ha spiegato Safran.

Gunn ha aggiunto: «Vediamo i progetti nelle loro primissime fasi. Ne parliamo, discutiamo di quale potrebbe essere la storia e diciamo 'Beh, forse volete andare in questa direzione perché stiamo pianificando di fare qualcosa con questo personaggio'.»

Questa collaborazione più stretta potrebbe portare a giochi che espandono le storie dei film o si svolgono in parallelo, piuttosto che limitarsi a riraccontarle come tradizionali tie-in. Tuttavia, i fan dovranno attendere ancora qualche anno prima di vedere i primi risultati di questa nuova strategia.

Tra i progetti già noti c'è un nuovo gioco di Wonder Woman in sviluppo (ma con problemi), mentre si vocifera di un nuovo titolo di Batman in lavorazione presso Rocksteady. Nonostante la cancellazione di un gioco su Flash, c'è speranza che il velocista scarlatto possa avere una nuova opportunità in futuro.

Molti fan sperano in un nuovo gioco di Superman, considerando che il personaggio non è protagonista di un titolo standalone da quasi 20 anni. Un gioco che faccia da ponte tra il prossimo film dedicato al personaggio e un potenziale sequel potrebbe essere un'interessante possibilità, anche se al momento non ci sono conferme in merito.

Il coinvolgimento diretto di Gunn e Safran nello sviluppo dei videogiochi è un segnale positivo per i fan DC. Dopo il successo della serie Arkham (che trovate su Amazon), infatti, i giochi DC hanno attraversato un periodo difficile, con titoli come Gotham Knights e Suicide Squad: Kill the Justice League che hanno ricevuto critiche contrastanti.

Resta da vedere quali saranno i prossimi eroi DC a ricevere un trattamento videoludico di primo piano, oltre a Batman.