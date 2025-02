Batman Beyond potrebbe essere il nuovo progetto dei Rocksteady

Dopo il disastro di Suicide Squad: Kill the Justice League, Rocksteady sembra pronta a guardare avanti, tornando alle sue radici single-player.

Secondo alcune indiscrezioni, lo studio sarebbe intenzionato a riprendere in mano l’universo di Batman, ma con una svolta inaspettata: il nuovo gioco potrebbe essere basato su Batman Beyond.

L’indiscrezione arriva dal noto leaker Lunatic Ignus (via Tech4Gamers), che sostiene che il prossimo progetto dello studio sarà ambientato nel futuro di Neo-Gotham e avrà come protagonista Terry McGinnis, il successore di Bruce Wayne.

Non è la prima volta che Ignus fa riferimento a questa possibilità, e l’idea di un gioco dedicato a questa versione del Cavaliere Oscuro ha già fatto capolino in passato.

Un progetto su Batman Beyond era infatti in sviluppo presso WB Games Montreal, lo studio dietro Gotham Knights (che trovate su Amazon), ma venne cancellato anni fa.

Tuttavia, tracce del progetto sono riemerse ancora nel 2024, il che lascia ipotizzare che Rocksteady possa riutilizzare alcuni degli asset e delle idee di quel titolo mai realizzato.

Se confermata, questa scelta rappresenterebbe un cambiamento radicale per Rocksteady, che finora si è concentrata su una Gotham più tradizionale e noir.

Batman Beyond, invece, propone una versione futuristica della città, con un nuovo Batman dotato di tecnologie avanzate e un cast di villain completamente diverso da quello classico.

Anche Bruce Wayne avrebbe un ruolo nella storia, ma in veste di mentore piuttosto che di protagonista.

Dopo il fallimento di Suicide Squad, che ha ricevuto critiche pesanti per le sue meccaniche live-service e la ripetitività del gameplay, un ritorno al single-player narrativo sembra la mossa più logica per Rocksteady.

Per ora si tratta solo di rumor, ma se Rocksteady ha davvero intenzione di risollevarsi, dovrà fare molta attenzione a come bilanciare innovazione e fedeltà all’eredità del Cavaliere Oscuro. Dopo l’ultima batosta, i fan non perdoneranno un altro passo falso.