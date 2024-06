Jak and Daxter, il gioco PS2 su PC ha una sorpresa (grazie ai fan)

La versione per PC di Jak & Daxter, realizzata dai fan di OpenGOAL, è ora completamente giocabile sia in modalità couch co-op che in multiplayer online.

La coppia è assente dalle scene ormai da generazioni, sebbene gli appassionati ricordano con nostalgia il primo Jak & Daxter The Precursor Legacy (che trovate su Amazon nella trilogia dedicata).

Advertisement

Nonostante mesi fa sia stato annunciato che Jak & Daxter torneranno prossimamente al cinema, di nuovi capitoli videoludici neanche l'ombra.

Ora, però, come riportato anche da GamesRadar, il team di OpenGOAL ha iniziato lo sviluppo di un porting PC di Jak & Daxter nel 2020 e ha pubblicato il suo impressionante lavoro due anni dopo, nel 2022, ma lo ha ora dotato di una novità.

Da ora è possibile giocare alla versione originale del gioco d'azione e avventura interamente in modalità multigiocatore locale o online.

Teamruns è infatti una mod realizzata appositamente per la versione di Jak & Daxter di OpenGOAL (qui), che vanta la possibilità di giocare in modalità cooperativa, un sistema di classifiche integrato per gli speedrunner e, cosa più impressionante di tutte, il supporto multiplayer online completamente funzionale.

Il modder afferma che Teamruns «permette di giocare con altri in un mondo di gioco condiviso con giocatori interattivi».

Per garantire un'esperienza multigiocatore senza soluzione di continuità, «tutte le scene tagliate in gioco che normalmente interrompono il flusso di gioco sono state modificate per essere eseguite in tempo reale e funzionare meglio con il multigiocatore».

Sebbene il creatore spieghi che la mod è principalmente orientata allo speedrunning grazie all'inclusione di classifiche e timer, contiene anche altre modalità di gioco orientate specificamente al gioco occasionale.

Teamruns contiene anche un proprio strumento di registrazione per la creazione di file demo personalizzati, ma non è tutto. Ci sono altre caratteristiche che devono ancora arrivare prossimamente, tra cui «la logica del percorso dei proiettili e la navigazione per i nemici normali che sono ancora individuali per ogni giocatore».

Insomma, poter giocare all'originale Jak & Daxter insieme a parenti e amici su sistemi moderni, ben 23 anni dopo che Naughty Dog ha lanciato il gioco su PS2, sembra quasi troppo bello per essere vero.

Del resto, i fan stanno letteralmente implorando Naughty Dog di far tornare in vita la serie, parcheggiata da ormai troppi anni.