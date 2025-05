La cancellazione del videogioco dedicato a Black Panther, con conseguente chiusura dello studio Cliffhanger Games, è stata un vero e proprio fulmine a ciel sereno per gli appassionati Marvel, che ha fatto temere il peggio anche per l'Iron Man di Motive Studio.

L'avventura dedicata a T'challa, che a quanto pare doveva essere ben diversa dai soliti videogiochi Marvel, era infatti solo il secondo titolo che faceva parte dell'accordo stretto tra Electronic Arts e la casa delle Idee per la produzione di tre videogiochi supereroistici.

Il primo di questi è come ormai noto il videogioco dedicato ad Iron Man, mentre il terzo progetto ad oggi resta sconosciuto: fortunatamente, Marvel e EA hanno voluto rassicurare gli appassionati che il loro accordo resta in piedi, nonostante la cancellazione di Black Panther.

Con un comunicato inviato alla redazione di IGN USA, Laura Miele, presidente di EA Entertainment, ha infatti confermato che c'è ancora tutta l'intenzione di andare avanti con nuovi videogiochi supereroistici, inclusa soprattutto l'avventura dedicata ad Iron Man:

«La nostra partnership con Marvel rimane forte e la nostra collaborazione a lungo termine con molteplici titoli prosegue».

Anche un portavoce di Marvel ha confermato che c'è tutta l'intenzione di proseguire insieme, rivelando anche un dettaglio aggiuntivo:

«Lo sviluppo di nostri titoli su console e PC, a iniziare da Marvel's Iron Man, sarà guidato da Motive Studios».

Sembra dunque che l'idea sia affidare agli autori del remake di Dead Space (che trovate su Amazon) anche i prossimi videogiochi dedicati ai supereroi Marvel, che ovviamente al momento non sappiamo quali possano essere.

Il portavoce Marvel ha confermato inoltre che resta in piedi l'accordo di rilasciare tre videogiochi grazie a questa partnership, dettaglio che suggerisce che Black Panther verrà a tutti gli effetti sostituito da un altro videogioco.

In ogni caso, queste dichiarazioni ci confermano che non dovrebbe esserci nulla da temere per il nuovo videogioco dedicato a Tony Stark, che a quanto pare dovrebbe essere un open world.