Iron Man e Black Panther saranno open world: lo conferma EA

Siamo ancora in attesa di poter assistere a un primo sguardo ufficiale sui nuovi adattamenti di Iron Man e Black Panther prodotti da Electronic Arts: anche se entrambi i titoli continuano a restare nel mistero, ora sappiamo con certezza che saranno produzioni estremamente ambiziose.

EA ha rafforzato un lungo legame con Disney grazie a questi nuovi adattamenti ufficiali, dopo aver recentemente sviluppato il secondo capitolo della trilogia Star Wars Jedi (che trovate su Amazon), ma con buona probabilità dovrebbero essere gli ultimi titoli su licenza del gruppo.

L'ultimo aggiornamento sullo sviluppo è arrivato pochi giorni fa, quando EA ha confermato che Iron Man ha già raggiunto un importante traguardo interno: nessuna reale novità invece per quanto riguarda Black Panther, ma adesso sappiamo che entrambi i titoli saranno tripla-A open world.

A confermarlo è stata la stessa Electronic Arts tramite nuovi annunci di lavoro, individuati da Eurogamer.net e dal forum Reddit GamingLeaksandRumors, con il publisher alla ricerca di un Senior Technical Designer Sandbox per Black Panther e un Senior Technical Artist per Iron Man.

In entrambi i casi, l'editore sottolinea che saranno entrambi giochi a mondo aperto: quello di Black Panther sarà «dinamico e in evoluzione», mentre su Iron Man viene specificato che si tratta di «un action adventure tripla-A a mondo aperto».

Sembra dunque che Electronic Arts non baderà affatto a spese per lo sviluppo di queste due produzioni: non possiamo fare altro che aspettare di vederli in azione per scoprire se saranno davvero i giochi che i fan di Iron Man e Black Panther sognavano da tempo.

Cogliamo l'occasione per ricordare che Black Panther ha attualmente un altro gioco in sviluppo presso Skydance: recentemente è stato infatti svelato il primo trailer ufficiale di Marvel 1943 Rise of Hydra, titolo che lo vedrà come nuovo protagonista insieme al leggendario Captain America.