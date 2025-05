In occasione del Pride Month, Tell Me Why – l’ultima avventura narrativa di DONTNOD Entertainment, lo studio dietro l’acclamata serie Life is Strange – è disponibile gratuitamente su alcune piattaforme digitali dove è venduto, ossia Steam, Microsoft Store e Xbox.

Il gioco (che trovate anche su Amazon) segue la storia intensa e toccante di Tyler e Alyson Ronan, due gemelli legati da un misterioso potere sovrannaturale che permette loro di condividere ricordi del passato.

Dopo anni di separazione, i due si ritrovano nella loro città natale in Alaska per affrontare i traumi e i segreti nascosti della loro infanzia.

Tell Me Why si distingue per i suoi personaggi realistici, le tematiche delicate (inclusa l'identità di genere, con Tyler che è uno dei primi protagonisti transgender in un videogioco di un grande publisher) e una narrazione che si modella sulle scelte del giocatore.

Le decisioni prese nel corso del gioco influenzano il legame tra i gemelli e determinano il corso della storia.

Composto da tre capitoli, Tell Me Why è stato originariamente pubblicato nel 2020 ed è incluso nel catalogo Xbox Game Pass. Tuttavia, per tutto il mese di giugno 2025, è scaricabile gratuitamente per tutti, anche senza abbonamento, su Xbox One, Xbox Series X|S e PC (qui e qui).

È bello vedere un’iniziativa come questa, in cui un gioco che tratta con sensibilità temi legati all’identità e alla memoria viene reso gratuito in un mese così significativo.

Tell Me Why non è solo un’ottima avventura narrativa, ma anche un’opera importante nel panorama videoludico per la rappresentazione e l’empatia che riesce a generare. Se non l’hai mai provato, questo è il momento perfetto per farlo.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che si tratta di «un gioco ben scritto, in grado di raccontare una storia complessa, matura e intrigante, ed è mosso dalla precisa quanto rara volontà di esporre la straordinarietà del quotidiano; in questo riesce senza dubbio, che a prendere la parola siano fratello e sorella o una minoranza alla cui voce dare finalmente ascolto.»