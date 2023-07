iPad Pro 12,9" M2 con 300€ di sconto! Risparmi il 19%!

Se siete alla ricerca del perfetto equilibrio tra potenza, portabilità e performance, non guardate oltre: iPad Pro 12,9" con chip M2 è quello che fa per voi! A un prezzo incredibile su Amazon, iPad Pro non è solo un dispositivo tecnologico, è un investimento sul vostro futuro.

Infatti, potete portarvi a casa il tablet iPad Pro con chip M2, in questa sua versione WiFi con 256GB di memoria integrata a soli 1.299,99€, con uno sconto del 19% e un risparmio reale di 299€ sul prezzo consigliato di 1.599€. Si tratta di un'occasione davvero eccezionale per avere un ottimo tablet a prezzo scontato.

iPad Pro 12,9" con chip M2 rappresenta un salto generazionale nella potenza e nelle prestazioni della famosa serie di tablet di Apple. Il chip M2 garantisce una performance del 50% più veloce per la CPU e del 40% per la GPU rispetto alla versione precedente.

Il nuovo iPad Pro vanta funzionalità avanzate per l'Apple Pencil, supporto alla registrazione video ProRes e Wi-Fi 6E per una connettività ultra veloce. Inoltre, la compatibilità con iPadOS 16 introduce nuove funzionalità come Stage Manager e supporto completo per display esterni, migliorando ulteriormente i flussi di lavoro professionali

iPad Pro dispone di un display Liquid Retina XDR da 12,9 pollici che offre un impressionante rapporto di contrasto di 1.000.000:1, 1000 nit di luminosità su tutto lo schermo e 1600 nit di luminosità di picco, ideale per i contenuti HDR. È dotato di 10.000 Mini-LED che garantiscono un'elevata luminosità, mantenendo al contempo il dispositivo sottile, leggero e portatile.

