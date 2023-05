Sunset Overdrive potrebbe tornare su PS5: nuovo indizio di Insomniac

Un nuovo misterioso post lanciato sul proprio account social da Insomniac potrebbe aver anticipato novità in vista per Sunset Overdrive, l'open world d'azione rilasciato esclusivamente su console Xbox One e PC.

Il titolo fu infatti realizzato in collaborazione con Microsoft Studios, prima che lo studio di sviluppo fosse acquisito da Sony ed è ancora oggi scaricabile gratis su Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon), mentre su console PlayStation a oggi non è ancora possibile giocarlo.

Advertisement

In passato, Sony aveva però confermato di essere diventata proprietaria dell'IP dopo l'acquisizione: tuttavia, in seguito a queste dichiarazioni arrivate nel lontano 2020, la casa di PlayStation non sembra aver avuto alcun interesse a portare il franchise sulle proprie console.

Nelle ultime ore, forse, qualcosa si starebbe muovendo: l'account Twitter ufficiale di Insomniac ha infatti pubblicato un nuovo screenshot di Sunset Overdrive, scrivendo semplicemente che è solo «un'altra giornata» come tante altre.

Un tempismo decisamente curioso, se si considera anche che tra pochi giorni si svolgerà il nuovo PlayStation Showcase e che ha spinto molti fan a immaginare che potrebbe esserci un annuncio legato alla saga.

Potrebbe infatti essere finalmente arrivato il momento di annunciare un porting dedicato o addirittura un sequel in esclusiva PS5. Difficile saperlo con certezza, ma il post di Insomniac sembra aver riacceso l'entusiasmo: vi terremo naturalmente aggiornati sulle nostre pagine in caso di ulteriori sviluppi.

Da parte nostra, vi invitiamo però a prendere comunque il tutto con le dovute precauzioni: non è la prima volta che gli autori di Marvel's Spider-Man lanciano questo tipo di indizi sui social, senza che però sia arrivato alcun annuncio concreto.

Vale comunque la pena di ricordarvi che gli sviluppatori non hanno nascosto di voler tornare un giorno a lavorare su un possibile sequel: Insomniac ha infatti confermato che «nulla lo impedisce».