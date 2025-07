Mentre l'industria videoludica è sempre più orientata verso produzioni multiple e franchise paralleli, Sucker Punch Productions continua a seguire una filosofia diversa: concentrarsi completamente su un singolo progetto alla volta.

Questa strategia, che ha caratterizzato lo studio negli ultimi anni, potrebbe però aprire nuove possibilità per il ritorno di una delle serie più amate del catalogo PlayStation.

Il direttore creativo Nate Fox ha infatti riacceso le speranze dei fan confermando l'interesse verso un possibile rilancio di InFamous, la saga che ha definito l'identità artistica dello studio prima del successo di Ghost of Tsushima.

Il sogno di una trilogia rimasterizzata

Durante una recente intervista con Game Informer (via GamesRadar+), Fox ha espresso chiaramente la sua passione per il franchise:

«Vorrei davvero lavorare su altri titoli di InFamous».

Le sue parole non si fermano qui, ma si estendono verso una visione più ampia che potrebbe soddisfare sia i veterani che i nuovi giocatori:

«Vorrei vedere una re-release della trilogia, ma Sucker Punch è uno studio che lavora su un gioco alla volta e, in questo momento, siamo concentrati sul finire Ghost of Yotei»

Questa dichiarazione segna un'evoluzione significativa rispetto alle posizioni precedenti dello studio. Nel 2022, infatti, Sucker Punch sembrava aver definitivamente chiuso le porte a un ritorno della serie, affermando di non avere "nessun piano" per rivedere il franchise. Il cambio di tono suggerisce che internamente si stia riconsiderando il valore commerciale e artistico di quella proprietà intellettuale.

Tuttavia, la strategia del "singolo gioco" non verrà affatto abbandonata, al fine di garantire sempre prodotti di eccelsa qualità, come promette di essere anche Ghost of Yotei (che potete prenotare su Amazon) e che, attualmente, rappresenta ovviamente la massima priorità per Sucker Punch.

Sucker Punch rimane fedele alla filosofia del progetto unico

Per molti giocatori, Infamous rappresenta molto più di una semplice serie action: è stato ilverso la PlayStation 4. Infamous: Second Son, in particolare, ha segnato un momento storico per la grafica videoludica, offrendo un'esperienza visiva che sembrava impossibile solo pochi anni prima. Le capacità tecniche dimostrate dal gioco hanno stabilito nuovi standard per l'industria, rendendo ogni esplosione di neon e ogni dettaglio ambientale un piccolo miracolo tecnologico.

Questo patrimonio visivo e narrativo, costruito attraverso cinque anni di sviluppo esclusivo sulla serie, rappresenta oggi un'opportunità unica per lo studio. La possibilità di riportare questi titoli su hardware moderno potrebbe rivelare nuove sfumature artistiche e tecniche, proprio come accaduto con molte altre rimasterizzazioni di successo nel mercato attuale.

Le dichiarazioni di Nate Fox faranno certamente piacere agli appassionati storici di casa PlayStation, considerando che sono in molti a desiderare un ritorno di InFamous. Una raccolta rimasterizzata della trilogia sarebbe un primo passo importante e che, personalmente, mi auguro possa accadere davvero.