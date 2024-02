Indie Selects di febbraio 2024: i videogiochi indie da non perdere secondo Xbox

Indie Selects di Xbox è una di quelle iniziative che servono indubbiamente a dare una vetrina importante a tanti videogiochi indie che, immersi nella produzione e pubblicazione quotidiana di videogiochi sempre più incessanti, rischiano di scomparire e non arrivare all'attenzione dei videogiocatori.

Xbox Game Pass (a cui vi potete abbonare tramite Amazon) è senz'altro un ottimo modo per scoprire videogiochi indipendenti di grande valore, ma non è certo abbastanza per dare il giusto palcoscenico a questo mondo.

Annunciata all'inizio del 2024, Indie Selects vive in stretta correlazione ID@Xbox, programma che aiuta ormai da dieci anni a offrire fantastici giochi indie ai giocatori Xbox.

Il programma include una raccolta curata e dedicata nell'Xbox Store con giochi indie scelti dal team ID@Xbox. Nella sezione Giochi della dashboard Xbox ora apparirà un hub permanente che mette in mostra i giochi indie considerati meritevoli da Xbox, con una raccoltà che verrà aggiornata ogni mercoledì.

Nell'ultima settimana del mese, verrà presentata una selezione di sei titoli che prenderanno il nome di "Indie Selects", rappresentando i giochi preferiti dalla commissione del team ID@Xbox.

Ed ecco quelli presentati da Xbox all'interno di Indie Selects per quanto riguarda i giochi di febbraio 2024 (tramite Xbox Wire):

Il criterio con cui questi giochi sono stati scelti è semplice: Xbox esamina i giochi che fanno parte degli indie lanciati di recente su Xbox e l'intero team vota i suoi preferiti. I primi sei vincitori dei voti diventano gli Indie Selects del mese.

È bene specificare che Xbox non inserirà mai giochi già presenti all'interno del Game Pass, visto che i giochi che passano nel catalogo ottengono già molta visibilità di loro.

