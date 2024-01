È difficile scoprire i videogiochi indie, quindi Xbox lancia Indie Selects

Tra i migliori videogiochi degli ultimi anni ci sono tante produzioni indipendenti, ma per ogni indie di successo ce ne sono tanti altri che fanno fatica ad emergere nel panorama del mercato attuale, così Xbox ha deciso di creare l'iniziativa Indie Selects.

Xbox Game Pass (a cui vi potete abbonare tramite Amazon) è senz'altro un ottimo modo per scoprire videogiochi indipendenti di grande valore, ma non è certo abbastanza per dare il giusto palcoscenico a questo mondo.

Indie Selects ha proprio questo obiettivo, spiegato in un post di Xbox Wire poco fa.

«ID@Xbox aiuta ormai da dieci anni a offrire fantastici giochi indie ai giocatori Xbox e ci siamo sempre impegnati a trovare nuovi modi per mettere in risalto i nostri preferiti», esordisce Microsoft nel post.

Per consolidare questa volontà, Microsoft spiega il funzionamento di Indie Selects.

Il programma include una raccolta curata e dedicata nell'Xbox Store con giochi indie scelti dal team ID@Xbox. Nella sezione Giochi della dashboard Xbox ora apparirà un hub permanente che mette in mostra i giochi indie considerati meritevoli da Xbox, con una raccoltà che verrà aggiornata ogni mercoledì.

Nel primo canale, chiamato "Indie in primo piano", saranno inclusi i giochi indipendenti recenti consigliati dal team ID@Xbox. In questa sezione non ci saranno i giochi presenti all'interno del Game Pass, visto che già sono regolarmente presentati nell'apposito hub dedicato all'abbonamento.

Negli altri canali ci saranno selezioni a rotazione a volte con dei temi, in occasione di lanci particolari, da parte di particolari categorie di sviluppatori o da qualche parte del mondo nello specifico.

Infine, nell'ultima settimana del mese, verrà presentata una selezione di sei titoli che prenderanno il nome di "Indie Selects", rappresentando i giochi preferiti dalla commissione del team ID@Xbox.

