Tre nuovi giochi gratis su Xbox Game Pass, da oggi

Xbox Game Pass continua con le novità di questo 2024, visto che ora sono stati rilasciati altri tre giochi gratis sul catalogo.

Chi è abbonato al servizio (fatelo vostro anche voi su Amazon) e non solo è meglio che si prepari a un'altra infornata niente male, con vari titoli in arrivo.

Ora, come riportato anche da PureXbox, è arrivato il momento delle novità odierne.

Il primo gioco, arrivato a sorpresa (come vi abbiamo raccontato poche ore fa) è Dead Island 2.

Il secondo è Bluey: The Videogame (Cloud, Console, e PC), la cui descrizione recita: «Ritrova i tuoi giochi preferiti direttamente dalla serie animata, come Keepy uppy, Inseguire Chattermax e molti altri!»

Terzo e non meno importante, il ben noto Inkulinati. Parliamo di un gioco di strategia in cui i manoscritti medievali prendono vita e il sedere di un coniglio è più letale della spada di un cane.

«Padroneggia l'inchiostro vivente, costruisci il bestiario, sconfiggi leggende medievali e scatena poteri nascosti», recita la descrizione ufficiale.

Per poter fare vostri i giochi in questione dovete avere necessariamente un abbonamento a Game Pass attivo e funzionante.

Una volta effettuato l'accesso, vi basterà andare sulle pagine dei rispettivi giochi per riscattarli facilmente.

