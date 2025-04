Indiana Jones si aggiorna ancora: le novità della patch 4

La quarta patch di Indiana Jones e l'Antico Cerchio amplia l'esperienza di gioco con novità sostanziali per chi ha amato l'avventura videoludica dell'archeologo più famoso del mondo, ma anche per chi la scoprirà ovviamente.

L'aggiornamento, lanciato nella giornata di oggi, non si limita a correggere bug e problemi tecnici, ma introduce elementi che arricchiscono significativamente il gameplay.

Tra le novità più attese spiccano due nuovi libri d'avventura che potenziano le abilità con la frusta, oltre a numerosi miglioramenti dell'interfaccia utente richiesti dalla community e ottimizzazioni tecniche su tutte le piattaforme.

Nei due nuovi libri d'avventura che espandono le possibilità di utilizzo della frusta in combattimento troviamo "Open Season", che introduce un effetto di vulnerabilità temporanea sui nemici colpiti dalla frusta, rendendo più efficaci gli attacchi successivi. Mentre "Sleight of Hand" consente invece a Indiana di attrarre verso di sé l'arma di un nemico dopo averlo disarmato con la frusta, aggiungendo una dimensione tattica agli scontri.

L'update introduce anche numerose opzioni per personalizzare l'interfaccia di gioco e migliorare l'esperienza utente. Tra le novità più rilevanti c'è la possibilità di disabilitare il punto centrale sull'HUD (sebbene venga consigliato di mantenerlo attivo per chi soffre di chinetosi), l'opzione per saltare le cutscene anche alla prima visione e la disattivazione della vignettatura durante le fasi stealth.

Significativi anche i miglioramenti alla mappa e al journal, con la possibilità di alternare tra mappe locali e di livello quando il diario è in modalità ribassata, oltre alla visualizzazione di una porzione maggiore della mappa.

Notevole anche l'impegno del team di sviluppo nel correggere numerosi bug e problemi di gameplay segnalati dalla comunità. Le correzioni riguardano tutte le aree del gioco: animazioni più fluide per il passaggio da appeso a ledge all'attacco con la frusta, movimento più naturale dei cani durante le rotazioni, maggiore facilità nel lanciare i soldati sconfitti oltre i bordi quando li si trasporta.

Le modifiche implementate da MachineGames per Indiana Jones e l'Antico Cerchio dimostrano un'attenzione particolare al feedback dei giocatori, con interventi mirati a rendere l'esperienza più fluida e personalizzabile. L'accoglienza positiva ricevuta dal titolo al lancio dello scorso dicembre viene così consolidata con un aggiornamento che mantiene vivo l'interesse per questa nuova avventura videoludica dell'iconico professore.