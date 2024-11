Indiana Jones sembra correggere un "difetto" di God of War Ragnarok

MachineGames ha svelato 14 minuti di gameplay del nuovo Indiana Jones e l'Antico Cerchio, in uscita il mese prossimo su PC e Xbox Series X/S.

Il nuovo titolo dedicato a Indy in arrivo il 9 dicembre prossimo (e che trovate in preordine su Amazon) sembra infatti davvero molto interessante.

Del resto, solo poche settimane fa ho avuto il privilegio di provarlo con mano, spiegandovi che «le ore trascorse a Londra in compagnia di Indiana Jones e l’Antico Cerchio sono state un’esperienza di rara intensità, che conferma il potenziale di un gioco in cui MachineGames e Bethesda sembrano aver messo il cuore e l’anima.»

Ora, come riportato anche da GamesRadar+, il nuovo video mostra combattimenti, meccaniche stealth e puzzle del gioco in prima persona.

Il filmato offre uno sguardo approfondito sulle varie opzioni di combattimento disponibili per il giocatore nei panni di Indiana Jones.

È possibile utilizzare la frusta per attirare i nemici e colpirli, sfruttare oggetti dell'ambiente come armi improvvisate o semplicemente gettare gli avversari da un dirupo.

Il sistema di combattimento include anche schivate, parate e l'uso della pistola di Indy.

Un aspetto interessante riguarda i puzzle, elemento centrale dell'avventura. Il gioco implementa un sistema opzionale di suggerimenti che non rovina l'esperienza.

Utilizzando la fotocamera di Indy per scattare una "Foto Indizio" su un enigma, il protagonista penserà ad alta voce fornendo indicazioni utili ma non la soluzione completa.

È un modo davvero intelligente di integrare i suggerimenti in modo coinvolgente e non forzato, un'aggiunta gradita per coloro che vogliono capire come farcela da soli.

God of War Ragnarok, con i continui indizi non richiesti di Atreus, annientava infatti il senso di scoperta legato alla risoluzione dei puzzle ed enigmi ambientali.

Ma non solo: il video rivela anche la presenza di un sistema di abilità sbloccabili completando le missioni.

I punti Avventura ottenuti possono essere spesi per potenziamenti come "Cappello Fortunato", che fornisce una rivitalizzazione gratuita in combattimento, o "Mani Nude" per abbattere i nemici disarmati.

Il gameplay mostrato sembra privilegiare un approccio furtivo, particolarmente gratificante secondo gli sviluppatori.

Il gioco includerà anche numerosi riferimenti ai film della saga, per la gioia dei fan di lunga data dell'archeologo più famoso del cinema. Del resto, proprio la serie cinematografica di Indy ha sempre presentato i nazisti come antagonisti, e il nuovo videogioco non sarà da meno.

Ma non solo: MachineGames ha confermato che all'interno di Indiana Jones non si potrà fare del male ai cani, ma c'è un perché.