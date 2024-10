Indiana Jones continuerà a combattere i nazisti, come ha sempre fatto

Il nuovo gioco di Indiana Jones, sottotitolato l'Antico Cerchio, includerà una dichiarazione esplicita contro il nazismo e il fascismo.

Lo ha annunciato Bethesda, publisher del titolo sviluppato da MachineGames, in uscita il 9 dicembre per Xbox Series X|S e PC (e che trovate in preordine su Amazon).

Sebbene la serie cinematografica di Indiana Jones abbia sempre presentato i nazisti come antagonisti, non si è mai addentrata nelle implicazioni storiche più profonde dei loro crimini.

Il gioco manterrà questa impostazione, mescolando elementi storici e fantasy (via GameSpot).

La dichiarazione inserita nel gioco recita: «La storia e i contenuti di questo gioco non intendono e non devono essere interpretati in alcun modo come un'approvazione, glorificazione o sostegno delle credenze, ideologie, eventi, azioni, persone o comportamenti dei regimi nazista e fascista, né di qualsiasi altro regime, o per banalizzare crimini di guerra, genocidi e altri crimini contro l'umanità».

Questa dichiarazione, a cavallo tra il gioco e la realtà, è un manifesto in cui la software house mette nero su bianco ciò che molti film, libri e giochi dovrebbero forse fare più spesso: mostrare che schierarsi non è un atto di arroganza, ma una scelta di integrità.

In un'epoca in cui il mondo dei videogiochi sembra sempre più politicizzato e la linea tra intrattenimento e presa di posizione si assottiglia, Bethesda affonda il colpo, senza mezze misure. E a ragione.

Raccontare di Indiana Jones vuol dire immergersi in un contesto storico intriso di simbolismi e orrori reali; non puoi scindere l'archeologo dal suo nemico giurato.

Del resto, proprio in queste ore abbiamo pubblicato il mio provato del gioco, nel quale vi ho spiegato che «le ore trascorse a Londra in compagnia di Indiana Jones e l’Antico Cerchio sono state un’esperienza di rara intensità, che conferma il potenziale di un gioco in cui MachineGames e Bethesda sembrano aver messo il cuore e l’anima.»