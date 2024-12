Indiana Jones e l'Antico Cerchio si aggiorna: ecco cosa cambia

MachineGames ha rilasciato il primo aggiornamento per Indiana Jones e l'Antico Cerchio, che introduce il supporto per Path Tracing su PC, insieme a una serie di correzioni, miglioramenti e ottimizzazioni specifiche per la versione PC.

Il titolo sembra infatti aver messo d'accordo tutti.

Nella nostra recensione vi abbiamo infatti spiegato che «Indiana Jones e l'Antico Cerchio è una delle migliori avventure della serie, capace di ricreare le grandi atmosfere degli esordi e di offrire ai giocatori una storia che si incastona bene nella timeline. Tuttavia, la scelta della prima persona fa perdere molto del dinamismo che ci aspetterebbe da un titolo del genere, che fa del suo meglio nell'esplorazione e negli enigmi ma perde enfasi e mordente nelle ingessate fasi action.»

Questo aggiornamento introduce il Path Tracing, una tecnologia avanzata di ray tracing che migliora ulteriormente la qualità visiva del gioco.

I possessori di GPU di alta gamma, con almeno 12 GB di VRAM, potranno attivarlo per godere di effetti grafici migliorati.

MachineGames sta anche lavorando per aggiungere il supporto per AMD FSR in una futura patch, con l'auspicio che includa anche la versione 3.0 con Frame Generation.

Sui livelli di gioco più grandi, gli utenti con GPU da 8GB di VRAM dovrebbero notare un miglioramento delle prestazioni.

Tra i problemi risolti, le fiamme di torce e accendini non tremano più durante il gioco a alte frequenze di aggiornamento.

Ma non solo: è stato anche risolto il problema del moiré che si verificava quando HDR e DLSS venivano abilitati simultaneamente su pareti bianche, oltre ad essere stato corretto un problema dove potevano apparire artefatti neri sugli occhi di Indy durante le cutscene nel livello delle caverne in Perù.

Migliorato l’effetto della sabbia che scivola e le fiamme delle torce nel livello del Perù su GPU AMD e corretto il bug che faceva apparire quadrati neri su schermi AMD quando veniva utilizzato un determinato render scale.



Inoltre, la frusta di Indy non si stacca più in modo imprevisto durante il suo utilizzo e l’animazione del rebreather ora funziona correttamente quando si salta nell’acqua.



Insomma, la Patch 1 di Indiana Jones e l'Antico Cerchio porta significativi miglioramenti grafici con l’introduzione del Path Tracing e ottimizzazioni mirate per migliorare le performance e la stabilità su PC.

Restando in tema, le prime recensioni dei fan al lancio di Indiana Jones e l'Antico Cerchio sono estremamente positive: c'è già chi vorrebbe candidarlo a GOTY 2024.