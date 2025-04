Indiana Jones e l'Antico Cerchio avrà un sequel?

L'evoluzione della strategia Xbox si muove tra franchise consolidati e nuove proprietà intellettuali originali, con Phil Spencer che traccia una rotta equilibrata per il futuro della piattaforma Microsoft.

In una recente intervista rilasciata a Variety, il capo della divisione Xbox ha aperto uno spiraglio sul possibile futuro di Indiana Jones e l'Antico Cerchio, l'apprezzato titolo di MachineGames (che trovate su Amazon), senza però sbilanciarsi in annunci ufficiali.

Durante la conversazione, alla domanda diretta su eventuali piani per trasformare il gioco in una serie, Spencer ha mantenuto la sua caratteristica cautela comunicativa, evitando di fare annunci importanti fuori contesto.

Tuttavia, dopo aver confermato la soddisfazione di Xbox per i risultati del gioco, ha lasciato intendere possibili sviluppi: «Crediamo che ci sia vitalità in questo franchise, e mi fermo qui».

Ha poi ricordato il lancio del gioco anche su PlayStation 5 previsto per il 17 aprile, definendolo «un momento importante».

Se da un lato Spencer ha elogiato MachineGames per la capacità di creare qualcosa di veramente unico partendo da un universo narrativo non proprietario, dall'altro ha espresso chiaramente l'intenzione di dare maggiore spazio alle proprietà intellettuali originali di Xbox.

«In futuro, voglio anche dare ai team la possibilità di sviluppare i nostri giochi e i nostri franchise», ha dichiarato. «Abbiamo molto spazio per raccontare nuove storie, e voglio assicurarmi che questa rimanga un'opzione per noi».

La filosofia di Spencer sembra chiara: Xbox parte quasi sempre dalle esperienze di gioco, chiedendosi come una proprietà intellettuale funzionerà in termini di gameplay prima di considerarne le potenzialità trans-mediali. Questo approccio "gioco-centrico" definisce l'identità della piattaforma in un panorama sempre più competitivo e diversificato.

