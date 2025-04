Indiana Jones PS5 uscirà anche su disco fisico? Più o meno

Indiana Jones e l’Antico Cerchio su PS5 sta già facendo parlare di sé — e non solo per il ritorno del leggendario archeologo con frusta e cappello.

Il gioco, sviluppato da MachineGames e pubblicato da Bethesda, sarà disponibile anche in edizione fisica per PlayStation 5 (la trovate ij preordine su Amazon).

Tuttavia, una recente scoperta ha sollevato un’ondata di critiche da parte della community di giocatori e collezionisti.

Proprio come le prime segnalazioni, ora confermate da immagini della confezione e da fonti vicine alla produzione, il disco Blu-ray dell’edizione fisica contiene solo 20 GB di dati.

Il resto del gioco — che si stima superi ampiamente i 100 GB complessivi — dovrà essere scaricato obbligatoriamente via internet. Di fatto, il disco non consente di accedere al gioco in maniera completa senza una connessione.

Una “falsa” edizione fisica, quindi? Più o meno. La notizia ha suscitato l’indignazione di molti fan, specialmente di coloro che ancora acquistano giochi in formato fisico per ragioni di collezionismo, conservazione o semplice preferenza.

In questo caso, il disco non contiene l’intero gioco, ma una porzione minima di esso, il che ha portato molti a definirla una "finta edizione fisica".

In passato, episodi simili si sono verificati con altri titoli, ma Indiana Jones e l’Antico Cerchio rappresenta un ulteriore passo in quella direzione controversa che vede le edizioni fisiche ridursi sempre più a semplici veicoli per download obbligatori.

Il paradosso è evidente: proprio un titolo come Indiana Jones, che richiama l’archeologia e il fascino del passato, arriva sugli scaffali in un’edizione fisica che di fisico ha ben poco.

Per i collezionisti e gli amanti dell’“oggetto”, questa scelta appare quasi una beffa. È come trovare un antico manufatto solo per scoprire che dentro c’è un codice.

L’industria sembra ormai abbracciare in modo definitivo il digitale, anche quando finge di non farlo. Ma a pagarne il prezzo — oltre che in termini economici — sono i giocatori che ancora credono nella tangibilità delle esperienze.

Vero anche che, a quanto pare, la versione migliore di Indiana Jones e l'Antico Cerchio sarà proprio quella per PS5 Pro.