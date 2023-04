Star Wars Jedi: Survivor, la copia fisica potrebbe non bastare a contenerlo

Che Star Wars Jedi: Survivor sia un gioco di dimensioni particolarmente generose non dovrebbe suonare come una sorpresa. O, almeno, non dovrebbe dopo che nei giorni scorsi era emerso il suo peso in GB, che vi richiederà di tenere libero un bel po' di spazio, per poter giocare.

Tuttavia, arriva ora – per via di alcune foto finite online per delle copie fisiche che stanno circolando anzitempo – anche un ulteriore indizio sulle proporzioni del titolo di Respawn Entertainment: secondo quanto si legge in copertina, infatti, nemmeno il disco di gioco sarebbe sufficiente a contenere Jedi: Survivor, al punto che servirebbe comunque il download di alcuni dati per completare l'installazione.

Le immagini, che arrivano dalla Nuova Zelanda, evidenziano in copertina l'etichetta che sottolinea che «è necessario un download», per avvisare gli utenti prima dell'acquisto, in caso non dispongano di una connessione internet.

Purtroppo al momento non ci è dato sapere quale potrebbe essere il peso del download. Considerando però le dimensioni davvero titaniche del gioco in GB, speriamo che non siano eccessive – anche perché dalle nostre parti non è sempre un passeggiata scaricare decine di GB di dati prima di cominciare a giocare.

Nei giorni scorsi vi avevamo spiegato che il titolo avrà un peso di circa 147 GB su PS5: una dimensione monstre, soprattutto se pensiamo che all'alba della nuova generazione ci eravamo sentiti dire che i nuovi giochi, grazie alle possibilità degli SSD che avrebbero evitato i file duplicati, avrebbero avuto un peso inferiore a quelli per PS4.

Anche su Xbox Series X la situazione non migliora: il peso dovrebbe aggirarsi sui 140 GB circa, mentre su Xbox Series S si risparmia tantissimo spazio e si parlerebbe di "soli" 44 GB, secondo GameRant.

In caso ve li foste persi, vi abbiamo riferito anche quelli che saranno i requisiti necessari per giocare su PC, che saranno a loro volta piuttosto galattici.

L'uscita di Star Wars Jedi: Fallen Order è attesa per il 28 aprile su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Se interessati, potete prenotarlo su Amazon.