In attesa di EA Sports FC 24, FIFA 23 si aggiorna ancora

Electronic Arts si sta ormai preparando pienamente al lancio di EA Sports FC 24, ma questo non significa che abbia abbandonato del tutto FIFA 23, almeno per il momento.

Come riportato infatti da MP1st, nelle scorse ore è stato rilasciata una nuova patch ufficiale per l'ultimo titolo calcistico prodotto con la licenza ufficiale della federazione calcistica, confermando la volontà di mantenerlo in salute fino alla fine.

E considerando che ancora oggi finisce in testa alle classifiche e continua a vendere come il pane, è difficile dare torto al team di sviluppo, anche se la notizia di una nuova patch a poche settimane di distanza da EA Sports FC 24 (potete prenotarlo su Amazon) può apparire comunque sorprendente.

Il Title Update #15 è dunque già disponibile per il download su tutte le versioni principali di FIFA 23, ma si tratta di una semplice patch per sistemare alcuni degli errori più evidenti.

Tra i cambiamenti riportati nel changelog ufficiale segnaliamo infatti il fix per errori di stabilità durante i salvataggi e di alcuni problemi che potevano comparire durante la modalità per i mondiali di calcio femminile, con informazioni e risultati errati nelle interfacce dei menù.

È stato inoltre aggiunto un accesso rapido al menù principale proprio per il mondiale femminile, così i giocatori potranno sperimentare fin da subito con questa nuova modalità di gioco.

Una patch dunque non particolarmente entusiasmante, come del resto era prevedibile dato che tutti gli sforzi sono ormai concentrati su EA Sports FC 24: se state però ingannando l'attesa con FIFA 23, non possiamo che consigliarvi di scaricare la patch il prima possibile.

Se siete curiosi di saperne di più sul "nuovo FIFA", abbiamo avuto la possibilità di provare in anteprima per voi EA Sports FC 24: vi raccontiamo le nostre prime impressioni.

La federazione calcistica non ha però alcuna intenzione di abbandonare i videogiochi, svelando anche una nuova produzione gratuita. Tuttavia, non è esattamente quello che vi potreste aspettare.