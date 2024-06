In attesa del primo DLC, Lies of P svela l'artbook ufficiale da 224 pagine

Lies of P si è rivelato indubbiamente uno dei fenomeni più inaspettati dello scorso anno: il soulslike con Pinocchio protagonista si è rivelato un prodotto divertente e convincente, lanciando Neowiz tra i team di sviluppo da tenere maggiormente d'occhio nel prossimo futuro.

Gli autori hanno ammesso di nutrire grandi ambizioni nei confronti del proprio soulslike, annunciando non solo che entro la fine dell'anno uscirà il primo DLC, ma confermando anche l'intenzione di realizzarne un sequel con Unreal Engine 5.

Ma in attesa di saperne di più sui piani per il futuro di Lies of P (che potete recuperare su Amazon), Neowiz ha annunciato una novità molto interessante: entro la fine dell'anno sarà possibile acquistare anche l'artbook ufficiale, con ben 224 pagine.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna.

Tramite IGN US apprendiamo che l'artbook sarà realizzato in collaborazione con Dark Horse Comics e includerà non solo diverse concept art, ma anche schizzi, commenti aggiuntivi degli sviluppatori e perfino contenuti presi in considerazione ma tagliati nel gioco finale.

Il director Jiwon Choi ha ammesso che l'idea era quella di realizzare un prodotto che servisse a ringraziare i fan di Lies of P per il supporto dimostrato fino a questo momento, dando loro la possibilità di dare un piccolo sguardo dietro le quinte.

"The Art of Lies of P", questo il nome dell'artbook ufficiale, sarà disponibile dal 12 novembre nelle librerie e dal 13 novembre nelle fumetterie, al prezzo consigliato di 49.99$.

Al momento non sappiamo quale sarà il prezzo corrispondente per il mercato italiano, né se sia effettivamente prevista un'uscita sul nostro territorio: monitoreremo con attenzione gli sviluppi e vi terremo prontamente aggiornati non appena ne sapremo di più.

Ricordiamo che Lies of P non è stato l'unico prodotto di spessore da un team sudcoreano a farsi notare: anche l'esclusiva PS5 Stellar Blade è riuscita a totalizzare ottime vendite, al punto da convincere il governo a investire fortemente sull'industria videoludica.