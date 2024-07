In Assassin's Creed Shadows le romance saranno molto diverse

Da quando la saga di Assassin's Creed ha sposato un approccio da gioco di ruolo, ha introdotto tra le sue meccaniche anche delle possibilità di romance, ossia di far avere delle relazioni ai protagonisti. Anche Assassin's Creed Shadows non farà eccezione e, sia con Yasuke che con Naoe, permetterà di dilettarsi a tessere relazioni durature o meno durature.

La notizia arriva da un'intervista con lo YouTuber JorRaptor, dove Brooke Davies, associate narrative director del gioco, ha spiegato cosa dobbiamo aspettarci dal funzionamento delle romance in Shadows.

Davies ha spiegato che una delle caratteristiche distintive del gioco rispetto ai precedenti sarà lo sviluppo più approfondito delle relazioni.

«In Shadows avremo relazioni più sviluppate» ha spiegato lo sviluppatore, sottolineando come potremo approfondire i nostri rapporti con i personaggi secondari. «Non è come un dating simulator» ha precisato, «abbiamo delle relazioni che sono senz'altro più serie, a lungo termine, da sviluppare».

Ma non ci saranno solo quelle, dal momento che i nostri protagonisti potranno imbastire anche «delle relazioni più leggere». In pratica, insomma, sembra che potremo scegliere tra relazioni a lungo termine, che dovrebbero avere degli sviluppi anche narrativi e delle evoluzioni, e altre che saranno invece più occasionali, senza troppi impegni.

È un modello simile a quello visto in Assassin's Creed Odyssey, che però dovrebbe evolvere e crescere ulteriormente. Sarà interessante vedere come contribuiranno al gameplay di Shadows: avremo delle missioni da seguire o si sbloccheranno nuove interazioni per le relazioni durature di pari passo con la storia principale del gioco? Attendiamo di scoprirlo.

L'uscita è attesa per il 15 novembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.