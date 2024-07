Assassin's Creed Shadows avrà un contenuto tagliato da un vecchio episodio

È normale che progetti mastodontici come il franchise di Assassin's Creed condividano risorse e idee tra i vari episodi, e Assassin's Creed Shadows recupererà a quanto pare una delle animazioni di Assassin's Creed 3.

Il titolo uscito qualche generazione di console fa (lo trovate su Amazon) tornerà in un certo senso anche nel prossimo futuro, o almeno un suo ricordo disperso nell'Abstergo degli hard drive di Ubisoft.

Come riporta IGN US, infatti, un'animazione presentata nella demo di Assassin's Creed 3 del 2012, poi dimenticata, sarà utilizzata in Assassin's Creed Shadows.

La clip è stata avvistata su Reddit, dove un fan di Assassin's Creed è riuscito a fare la connessione tra le animazioni e a condividerla con la community:

Come potete vedere, il protagonista di Assassin's Creed 3 salta sulla schiena di un avversario per pugnalarlo prima di eseguire un lancio in avanti per continuare il suo slancio.

Questa mossa non è stata più utilizzata nel gioco, ma è una delle acrobazie che mostra Naoe nei filmati di Shadows.

La cosa interessante è che la demo in questione, da cui è stata estratta la clip, non è una dimostrazione pubblica ma una demo del Pax East del 2012 mostrata unicamente alla stamp e agli addetti ai lavori.

Complimenti, quindi, all'occhio di falco del fan e alla capacità da detectie della community nel riuscire a recuperare questa clip a dir poco criptica.

Un po' meno complimenti, invece, a quella parte di community che sta chiedendo di cancellare Assassin's Creed Shadows, con delle motivazioni relative alla rappresentazione della cultura nipponica che non sembrano essere molto puntuali. Soprattutto per quanto riguarda il personaggio di Yasuke, da sempre preso di mira dalla community e non solo.

Intanto i fan di Assassin's Creed dovranno fare attenzione ai prossimi annunci, perché Ubisoft sta lavorando a tanti remake e tra questi ci sono i capitoli più amati.