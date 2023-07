Immortals of Aveum, il nuovo trailer svela la storia epica

L'uscita di Immortals of Aveum è ormai alle porte, e giustamente è giunto il momento di esplorare ulteriori anticipazioni sul gioco.

Il progetto fantasy di Electronic Arts, prenotabile su Amazon, arriva con una generosa carica di azione e la promessa di regalare un'esperienza adrenalinica senza pari.

Dopo essere stato mostrato per la prima volta alcuni mesi fa, Immortals of Aveum ha ininterrottamente proseguito il suo cammino fino a oggi.

Lo sparatutto magico promette di offrire un'esperienza potenzialmente affascinante e, in seguito all'ultimo rinvio, ci avviciniamo finalmente alla data di lancio.

Nel corso del Comic Con di San Diego, la kermesse internazionale di cultura pop che si sta tenendo in questi giorni, EA e Ascendant Studios hanno presentato in anteprima il nuovo filmato di Immortals of Aveum chiamato "Securing the Binding Stone".

Lo potete vedere qui sotto:

Nel filmato vediamo Jak (Darren Barnet), Kirkan (Gina Torres), e Zendara (Lily Cowles) che si riuniscono nella War Chamber del Palathon, una fortezza fluttuante situata nel sud di Lucium e quartier generale dell'Ordine degli Immortali.

Mentre la lotta contro Sandrakk prosegue, Jak è tornato dal Fronte con un artefatto potente, la Pietra Vincolante, che avrebbe dovuto distruggere, ma invece ha deciso di conservare. Ora, deve cercare di convincere i suoi compagni Immortali che ha fatto la scelta giusta.

Una narrativa interessante che sarà supportata dalla partecipazione di Michael Kirkbride, veterano del settore da quasi tre decenni (famoso per The Elder Scrolls: Morrowind e The Walking Dead), che sul blog ufficiale ha parlato della sua esperienza impiegata nel plasmare il mondo di Aveum, i suoi personaggi, i suoi regni e i suoi dialoghi per dare vita alle sue fondamenta narrative.

Vi ricordiamo che il 22 agosto Immortals of Aveum sarà disponibile su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC tramite EA App, Steam ed Epic Games Store.

Se volete scoprire gli ultimi segreti del gioco, qualche settimana fa è arrivato un altro trailer pieno di informazioni.

