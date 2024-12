Immergiti nel Giappone feudale con Like a Dragon: Ishin!, ora a un PREZZO SUPER su Amazon!

Se siete appassionati di avventure storiche e desiderate arricchire la vostra collezione di giochi per PlayStation 5, c'è un'offerta su Amazon che non potete lasciarvi sfuggire. Infatti, Like a Dragon: Ishin! è disponibile a soli 14,98€, con uno sconto del 25% rispetto al prezzo mediano di 19,98€. Questa è un'opportunità imperdibile per immergersi in un'epoca affascinante del Giappone feudale.

Like a Dragon: Ishin!, chi dovrebbe acquistarlo?

Ambientato nella Kyoto del 1860, Like a Dragon: Ishin! (qui trovate la nostra recensione completa) vi mette nei panni di Sakamoto Ryoma, un samurai determinato a trovare l'assassino di suo padre e a ripristinare il proprio onore. La trama vi condurrà attraverso una città ricca di dettagli storici, dove dovrete affrontare sfide e combattimenti per cambiare il corso della storia giapponese. Il gioco combina l'uso della spada e del revolver, offrendo un sistema di combattimento dinamico e coinvolgente.

Sviluppato dagli stessi creatori di Yakuza: Like a Dragon, questo titolo mantiene l'essenza della serie, offrendo una narrazione profonda e personaggi ben caratterizzati. La ricostruzione storica di Kyoto e l'attenzione ai dettagli rendono l'esperienza di gioco immersiva e autentica. Inoltre, le numerose missioni secondarie e attività opzionali garantiscono ore di intrattenimento.

Attualmente, su Amazon, Like a Dragon: Ishin! per PS5 è disponibile a soli 14,98€, offrendo un risparmio significativo rispetto al prezzo mediano. Considerando la qualità del gioco e l'apprezzamento ricevuto, questa offerta rappresenta un'occasione da non perdere per gli appassionati di giochi d'azione e avventure storiche.

Vedi offerta su Amazon