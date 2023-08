Il titolo di lancio "tecnologico" di PS5 potrebbe avere un seguito

Sony ha recentemente depositato i marchi per Astro Bot, suggerendo che un nuovo gioco della serie potrebbe essere in cantiere.

La console, che ora trovate tranquillamente anche su Amazon, aveva infatti al suo interno un gioco pre-installato davvero molto divertente.

Stiamo parlando di Astro's Playroom, che tra le altre cose abbiamo recensito su queste stesse pagine.

Ora, come riportato anche da GameRant, un nuovo capitolo del franchise potrebbe essere in arrivo.

La serie Astro di Sony è stata utilizzata quasi sempre come dimostrazione tecnica dell'hardware della compagnia.

Iniziata con The Playroom, che ha mostrato le capacità della PlayStation Camera e del controller DualShock 4 di PS4, la serie è poi proseguita con Astro Bot Rescue Mission per il PlayStation VR originale.

L'ultimo gioco è, appunto, Astro's Playroom, che è stato pubblicato come titolo di lancio per PlayStation 5, un divertente - ma breve - platform 3D progettato principalmente per mettere in risalto tutte le caratteristiche uniche del controller DualSense di PlayStation 5.

Astro's Playroom è stato apprezzato dalla critica, con molti apprezzamenti per l'uso intelligente del controller e per i molti modi in cui rende omaggio al passato di PlayStation.

Fortunatamente per coloro che hanno apprezzato le avventure di Astro, sembra che un nuovo gioco della serie sia in lavorazione.

Sony Interactive Entertainment filed trademarks for Astro Bot on August 25 in Europe:https://t.co/IoWZq9goTnhttps://t.co/7vSaTQ1SsY pic.twitter.com/U5d4rYkhoh — Gematsu (@gematsu) August 28, 2023

Sony ha depositato un nuovo marchio per Astro Bot in Europa, suggerendo che ha ancora dei piani per il futuro del franchise, anche se al momento non ci sono altre informazioni da condividere.

È possibile che possa essere in arrivo un gioco tradizionale basato sui simpatici personaggi, oppure un sequel del gioco VR Astro Bot Rescue Mission. In definitiva, non ci resta che rimanere in attesa.

