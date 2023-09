Il The Last of Us Day è alle porte, ma sarà più tiepido del solito

Il The Last of Us Day è la giornata in cui Naughty Dog festeggia l'omonimo franchise, raccogliendo la community in una serie di eventi e annunci relativi a tutto ciò che riguarda The Last of Us, appunto.

Una celebrazione a tutto tondo della storia di Joel ed Ellie, tornata di recente in una nuova versione che trovate su Amazon, che ogni anno viene ricordata dai fan.

Nel 2022, il The Last of Us Day aveva fatto tanti regali ai fan ma, senza nulla togliere agli omaggi, aveva dato anche ai fan un assaggio della serie TV di HBO.

Quest'anno sembra che l'evento celebrativo non sarà così tanto scoppiettante, come ha voluto confermare la stessa Naugthy Dog in un recente post sui social network:

The Last of Us Day is nearly upon us!



We're celebrating with a #TLOUDay stream tomorrow at 9am PT featuring announcements focused on art, merch, and more. While we're honoring the series' 10-year legacy, we will not be discussing any future game or TV show projects. — Naughty Dog (@Naughty_Dog) September 25, 2023

Naughty Dog conferma quindi che non ci saranno annunci importanti, salvo sorprese dell'ultimo minuto. L'evento, che partirà dalle 18:00 di domani, sarà quindi dedicato a tutt'altro.

Nonostante l'importante ricorrenza del decennale che ci ricorda quando The Last of Us sia ancora importante nell'industria dei videogiochi, il The Last of Us Day sarà un po' più tiepido di quanto potessimo sperare.

In ogni caso la stagione 2 dello show di HBO continua ad andare avanti, con lo showrunner Craig Mazin che continua a dare buone notizie ai fan.

Ad un certo punto è anche saltato fuori un nome per il casting più atteso, ovvero quello di Abby, che potrebbe essere interpretata da una delle attrici più interessanti del momento. Non c'è una conferma ma c'è un primo nome plausibile.