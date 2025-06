Il weekend della Summer Game Fest sta per concludersi con l'appuntamento organizzato dalla stessa Microsoft: oggi potremo infatti scoprire la diretta dell'Xbox Games Showcase 2025, l'immancabile appuntamento estivo con le novità della casa di Redmond.

Potremo aspettarci dunque diverse novità in arrivo su Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon) e in generale sulle console Xbox: un appuntamento che varrà la pena di seguire anche per chi ama giocare su altre piattaforme, dato che ormai Microsoft sta abbracciando una strategia fatta di uscite multiplatform.

L'Xbox Games Showcase 2025 verrà trasmesso oggi 8 giugno alle ore 19.00 italiane: sarà visibile in 4K e a 60 fps, anche in lingua italiana, direttamente sul canale YouTube ufficiale di Xbox, assicurandovi di selezionare ovviamente gli appositi sottotitoli.

Potete godervi la diretta anche senza dover lasciare questa pagina, grazie al video in embed che troverete qui di seguito: basterà aggiornare la notizia pochi istanti prima dell'inizio dell'evento.

In alternativa, Xbox trasmetterà lo show anche sulle sue pagine ufficiali su Twitch, Facebook e TikTok, ma dobbiamo avvisarvi che in nessuno di questi casi avrete a disposizione la risoluzione in 4K o l'accesso ai sottotitoli in italiano.

Xbox Games Showcase 2025 avrà anche una pagina dedicata su Steam, come ulteriore piattaforma alternativa dove poter seguire l'evento.

Al momento non è stata confermata la durata ufficiale dello show, né i giochi che verranno presentati, ma sappiamo che al termine dell'evento verrà trasmessa un'ulteriore presentazione speciale interamente dedicata a The Outer Worlds 2, sequel del gioco di ruolo sviluppato da Obsidian.

Microsoft promette inoltre che dopo il termine dell'Xbox Games Showcase verranno trasmessi contenuti post-show sotto forma di podcast, dedicati ad approfondimenti speciali su alcuni dei giochi che vedremo durante l'evento.

Come sempre, la nostra redazione seguirà con particolare attenzione l'evento: vi terremo aggiornati sulle pagine di SpazioGames.it con l'immancabile recap e con le notizie dedicate agli annunci più interessanti.

E se doveste avere ancora fame di show, vi ricordo che alle ore 21.00 italiane verrà trasmesso anche il PC Gaming Show, il consueto appuntamento che darà spazio alle perle in arrivo su computer.